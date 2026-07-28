Trump ve Zelenski Beyaz Saray\'da Görüştü

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile savaşında Washington'ın Kiev'e destek vermesi için yoğun çaba gösteren ABD Senatörü Lindsey Graham'in cenaze töreni öncesinde, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi Beyaz Saray'da karşıladı.

Bir kaynak ABD medyasına, Zelenski'nin öğleden sonra düzenlenecek cenaze töreninden önce Trump ile kısa ve muhtemelen basına kapalı bir görüşme yapmasının beklendiğini söyledi.

Graham, ölümünden önce Rusya'ya yönelik ek yaptırımların kabul edilmesi için yürütülen girişime öncülük ediyordu. Zelenski'nin bu çabanın ivmesini korumaya çalışması bekleniyor.

TRUMP-ZELENSKİ İLİŞKİLERİNİN KRONOLOJİSİ

Trump ile Zelenski arasındaki ilişkiler, Şubat 2025'te Beyaz Saray'da yaşanan sert tartışmayla ciddi biçimde gerilmiş, sonraki aylarda ise inişli çıkışlı bir seyir izlemişti. Nisan 2025'te Papa Francis'in cenazesi öncesinde yaptıkları kısa görüşme, ilişkilerde geçici bir yumuşama sağlarken, Ekim 2025'te toprak tavizleri konusundaki anlaşmazlık gerilimi yeniden artırdı. Aralık 2025'te Florida'da yapılan daha sakin görüşmenin ardından ilişkilerde belirgin bir toparlanma görüldü. Bu iyileşmenin en somut göstergesi ise Temmuz 2026'da Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi oldu. Trump burada Zelenski'ye, ABD'nin Ukrayna'ya Patriot önleme füzelerini ülkede üretme lisansı vereceğini söyledi.