Trump Yemin Törenine Hazır - Son Dakika
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Trump Yemin Törenine Hazır

Trump Yemin Törenine Hazır

Donald Trump, 47. başkan olarak yemin edecek; tören ilk kez kapalı alanda gerçekleştirilecek.

20.01.2025 11:02
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Donald Trump bugün ABD'nin 47. Başkanı olarak yemin edecek.

Başkent Washington'da sıcaklıkların eksi 11'e kadar düşmesi nedeniyle yemin yöreni 40 yıl sonra ilk kez kapalı alanda yapılacak.

Yaklaşık 200 bin Trump taraftarının yemin töreni için Washington'a gelmesi bekleniyor.

Washington'daki yemin töreni etkinlikleri TSİ 17.30 gibi başlayacak.

Trump'ın TSİ 20.00 sıralarında yemin etmesi bekleniyor.

Trump, 19. yüzyıldan bu yana, bir seçimi kaybettikten sonra ikinci dönemini kazanan ilk başkan oldu.

Trump 2016 seçimlerin kazanmış ancak dört yıl başkanlığın ardından 2020'de seçimleri Joe Biden'a kaybetmişti.

Biden'ın zaferini kabul etmeyi redderen Trump, Biden'ın yemin törenine de gitmemişti.

Ancak Biden'ın Trump'ın yemin törenine katılması bekleniyor.

Geleneksel olarak eski ABD başkanları bu törenlerde mutlaka yer alıyor.

'Kararname bombardımanı'

Trump ve Biden, yemin töreni öncesi geleneklere uygun olarak Beyaz Saray'da bir araya gelecek.

Biden bu görüşme sonrası Beyaz Saray'dan son kez ayrılacak.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı yemin töreni sonrası, başkentte birden fazla balo düzenlenecek.

Trump ilk gününde "kararname bombardımanı" vaadinde bulundu.

Bunlar arasında yasa dışı göçmenlerin toplu sınır dışı kararları, çevreyi koruma amaçlı bazı düzenlemelerin iptal edilmesi ve 2021 yılında Kongre baskınındaki rolleri nedeniyle ceza alan kişilerin affı da olması bekleniyor.

Kaynak: BBC

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