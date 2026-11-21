TSK, Bayraktaroğlu'nun Somali'de savunma bakanı ve mevkidaşıyla görüştüğünü açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TSK, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun Somali Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile görüştüğünü açıkladı. Bayraktaroğlu, Somali'deki resmi temasları kapsamında Parlamento Başkanı ile de bir araya geldi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Somali'deki resmi temaslarını sürdüren Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun, Somali Parlamento Başkanı Abdulkadir Mohamed Nur Jama, Savunma Bakanı Ahmed Moallim Fiqi ve Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral İbrahim Mohamed Mohamud ile bir araya geldiğini bildirdi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Somali'deki resmi temaslarına devam eden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun, Somali Parlamento Başkanı Abdulkadir Mohamed Nur Jama, Somali Savunma Bakanı Ahmed Moallim Fiqi ve Somali Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral İbrahim Mohamed Mohamud ile görüşmeler gerçekleştirdiği aktarıldı.
Kaynak: DHA
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