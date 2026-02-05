Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı - Son Dakika
Dünya

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı
05.02.2026 16:30  Güncelleme: 16:34
Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı
Soğuk kış günlerinde Avrupa turuna yazlık kıyafetle çıkan Türk bir kadın, sokakta yürüdüğü anlarda çevresindeki insanların kendisine yönelttiği bakışları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Soğuk kış günlerinde Avrupa turuna çıkan Türk bir Türk, sokakta yürüdüğü anlarda çevresindeki insanların kendisine yönelttiği bakışları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

SOSYAL MEDYADA KISA SÜREDE YAYILDI

Paylaşılan görüntülerde, kalın kıyafetlerle dolaşan insanların arasındaki yazlık kıyafet giyen kadına yönelen bakışlar dikkat çekti. "Nereye gidersem gideyim minimum dikkat çekme seviyem" başlığı ile paylaşılan videoya, sosyal medya kullanıcıları,"O soğukta öyle giyinirse tabi ki de herkes bakar", "Türk kadınları kadar ilgi manyağı yoktur dünyada", "Millet ilgiden değil, soğuk havada üşütmeyen bir kıyafet giymediği için bakıyor." yorumları yaptı.

Dünya

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    deli demişlerdir 64 5 Yanıtla
  • AHMET YILDIZHAN AHMET YILDIZHAN:
    resmen kendini pazarliyo...daha ne denirki buna 57 1 Yanıtla
  • Taylan Kayış Taylan Kayış:
    Akıl akıl gel artık 42 4 Yanıtla
  • Ra71mo19 Ra71mo19:
    ateşi başına vurmuş 31 3 Yanıtla
  • aragorn aragorn:
    aga kaseyi görmedik ki doğru düzgün 26 5 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı - Son Dakika
