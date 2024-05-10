Türkiye'nin Lyon Başkonsolosu olarak görev yapan Cemil Yıldırım, Lyon Başpiskoposu Olivier de Germay'a yaptığı ziyarette şehadet parmağını göstererek poz verdi.
Konsolosluğun X hesabından yapılan paylaşımda "Nezaket ziyaretinde bulunduğumuz Lyon Başpiskoposu Germay'e misafirperverliği için teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı. Fotoğrafta, Yıldırım'ın şehadet parmağını göstererek poz vermesi dikkatlerden kaçmadı.
Sosyal medyada bazı kullanıcılar tarafından tepkiyle karşılanan fotoğraf daha sonra konsolosluğun hesabından silindi.
İşte bazı paylaşımlar:
Son Dakika › Dünya › Türkiye'nin Lyon Başkonsolosu, Başpiskoposun Yanında Şehadet Parmağını Kaldırdı - Son Dakika
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