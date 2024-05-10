Türkiye\'nin Lyon Başkonsolosu, Başpiskoposun Yanında Şehadet Parmağını Kaldırdı

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Türkiye'nin Lyon Başkonsolosu olarak görev yapan Cemil Yıldırım, Lyon Başpiskoposu Olivier de Germay'a yaptığı ziyarette şehadet parmağını göstererek poz verdi.

BAŞPİSKOPOSUN YANINDA ŞEHADET PARMAĞINI KALDIRDI

Konsolosluğun X hesabından yapılan paylaşımda "Nezaket ziyaretinde bulunduğumuz Lyon Başpiskoposu Germay'e misafirperverliği için teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı. Fotoğrafta, Yıldırım'ın şehadet parmağını göstererek poz vermesi dikkatlerden kaçmadı.

TEPKİLER ÜZERİNE FOTOĞRAFI SİLDİLER

Sosyal medyada bazı kullanıcılar tarafından tepkiyle karşılanan fotoğraf daha sonra konsolosluğun hesabından silindi.

İşte bazı paylaşımlar: