Türk öğrenci röportaj verdiği esnada patlama yaşandı! Korku dolu anlar saniye saniye kaydedildi - Son Dakika
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Türk öğrenci röportaj verdiği esnada patlama yaşandı! Korku dolu anlar saniye saniye kaydedildi

27.02.2022 19:56

Ukrayna'da devam eden çatışmalarda Harkov şehrinde mahsur kalan bir Türk öğrenci, NTV'ye röportaj verdiği esnada büyük bir patlama yaşandı. Bina patlamanın etkisiyle sarsılırken, öğrenci ise korku içinde "Umarım bunların hepsini yayınlarsınız. Ne olacağı belli değil" sözlerine yer verdi.

Rusya'ın Ukrayna işgalinin 4. gününde çatışmalar devam ederken, pek çok şehirde patlamalar yaşanmaya da devam ediyor. Harkov'da mahsur kalan Türk öğrencilerden Sultan Dikeç, NTV yayına bağlanararak evinden gelişmeleri aktarırken adeta dehşeti yaşadı.

RÖPORTAJ VERİRKEN PATLAMA YAŞANDI

Konuştuğu sırada Sultan Dikeç'ın bulunduğu bina, büyük bir patlamanın etkisiyle sarsıldı. Korku dolu anlar yaşayan Dikeç, "Umarım bunların hepsini yayınlarsınız. Ne olacağı belli değil. Biz sürekli böyle seslerle irkiliyoruz ve yapılan tahliyeler belli bir noktadan yapılıyor" dedi.

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Son Dakika Dünya Türk öğrenci röportaj verdiği esnada patlama yaşandı! Korku dolu anlar saniye saniye kaydedildi - Son Dakika


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