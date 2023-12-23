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Türk savaş uçaklarının Irak ve Suriye'de teröristlere bomba yağdırdığı görüntüler - Son Dakika
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Türk savaş uçaklarının Irak ve Suriye'de teröristlere bomba yağdırdığı görüntüler

Irak'ın kuzeyinde 12 askerimizin şehit olması sonrası TSK tarafından Irak ve Suriye'nin kuzeyinde hava harekatı düzenlendi. Mağara, sığınak, barınak, petrol tesisleri ve depolar hedef alınırken bombalama anları bölgedeki amatör kameralar tarafından kaydedildi.

23.12.2023 - 23:24,  Güncelleme: 23:58
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Irak'ın kuzeyinden art arda şehit haberlerinin gelmesiyle Türkiye yasa bürünürken, Türk Silahlı Kuvvetleri da Irak ve Suriye'nin kuzeyinde hava harekatı düzenledi.

HAVA HAREKATINDA 29 HEDEF İMHA EDİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek Irak ve Suriye kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak-Suriye kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine 23 Aralık 2023 saat 22.00'da hava harekâtları icra edilmiş, icra edilen hava harekâtları ile Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, petrol tesisleri ve depolardan oluşan toplam 29 hedef imha edilmiştir"

BOMBALAMA ANLARI KAMERADA

Türk savaş uçakları Irak ve Suriye'nin kuzeyinde bölücü terör örgütü üyelerine bomba yağdırırken, bombalama görüntüleri de bölgedeki amatör kameralar tarafından kaydedildi.

Türk savaş uçaklarının Irak ve Suriye'de teröristlere bomba yağdırdığı görüntüler
Türk savaş uçaklarının Irak ve Suriye\'de teröristlere bomba yağdırdığı görüntüler
YORUMLAR (3)
  • Abdullah Dinç: Bütün petrol kuyularının vurulması lazım. Bakın nasıl kesiyorlar seslerini Yanıtla 29 0
  • Necati Sarıdağ: Burnumuzun dibindeki kavisli hala duruyor mu? 0 0
  • Goksel: Gec kaldi biraz cegerimiz yandiktan sonra Yanıtla 25 0

Suriye, Irak, TSK, Politika, Dünya, Son Dakika

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