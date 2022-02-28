Türk vatandaşları Kiev ve Harkiv'den trenle tahliye edilecek - Son Dakika
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Türk vatandaşları Kiev ve Harkiv'den trenle tahliye edilecek

28.02.2022 14:36
Türk vatandaşları Kiev ve Harkiv'den trenle tahliye edilecek

Türkiye'nin Kiev ve Harkiv Büyükelçilikleri, Türk vatandaşlarını tahliye etmek üzere iki kentten Romanya'nın Çernivtsi kentine tren seferi yapılacağını duyurdu.

Türkiye'nin Kiev ve Harkiv Büyükelçilikleri, Türk vatandaşlarını tahliye etmek üzere iki kentten Romanya'nın Çernivtsi kentine tren seferi yapılacağını duyurdu.

Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "Bugün (28.02.2022) saat 19.00'da Kiev'den Romanya sınırı yakınındaki Çernivtsi şehrine sadece vatandaşlarımızı tahliye etmek amacıyla tahsis edilen bir tren hareket edecektir. Tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasağı başlamadan önce güvenliklerine azami dikkat göstererek en geç saat 18: 00'e kadar Kiev tren garına ulaşmaları gerekmektedir" denildi.

HARKİV'DEN KALKACAK TREN 15.00'TE

Öte yandan Harkiv Büyükelçiliği, yine Çernivtsi kentine gidecek olan trenin 15.00'da kalkacağını duyurarak, "Bugün (28.02.2022) saat 20.00'de Harkiv'den Romanya sınırı yakınındaki Çernivtsi şehrine sadece vatandaşlarımızı tahliye etmek amacıyla tahsis edilen bir tren hareket edecektir. Tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasağı başlamadan önce güvenliklerine azami dikkat göstererek saat 15.00'e kadar Harkiv tren garına ulaşmaları gerekmektedir" ifadelerini kullandı.


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Romanya, Harkiv, Türk, Kiev, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Türk vatandaşları Kiev ve Harkiv'den trenle tahliye edilecek - Son Dakika


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