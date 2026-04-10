Türk ve Senegal Bakanları İşbirliği Gördü

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, başkent Dakar'da Senegal Cumhuriyeti Afrika Entegrasyonu, Dışişleri ve Yurt Dışında Yaşayan Senegalliler Bakanı, Senegal Tarafı KEK Eş Başkanı Cheikh Niang ile görüştü.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Senegal Cumhuriyeti Afrika Entegrasyonu, Dışişleri ve Yurt Dışında Yaşayan Senegalliler Bakanı, Senegal Tarafı KEK Eş Başkanı Sayın Cheikh Niang ile ikili görüşme gerçekleştirdik. Ticaret, tarım, enerji, teknoloji ve eğitim başta olmak üzere stratejik alanlardaki iş birliklerimizi kapsamlı şekilde değerlendirdik. Türkiye-Senegal KEK Eş Başkanı olarak, ülkelerimiz arasındaki ilişkileri geliştirebilecek her adımı önemsiyorum. Köklü ve güçlü iş birliklerimizin artarak devam etmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.