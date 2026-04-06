TürkAkım'da Patlayıcılar Bulundu
BBC

TürkAkım'da Patlayıcılar Bulundu

TürkAkım'da Patlayıcılar Bulundu
06.04.2026 23:05
Macaristan, TürkAkım Boru Hattı yakınındaki patlayıcıları etkisiz hale getirip, güvenliği artırdı.

Rusya'dan Orta Avrupa'ya Türkiye üzerinden gaz taşıyan TürkAkım Boru Hattı yakınlarında dün bulunan patlayıcı maddeler etkisiz hale getirildi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Sırbistan'daki gelişme sonrası Ulusal Savunma Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı.

Toplantıda, hattın Macaristan topraklarından geçen kısmının ordu tarafından korunması kararlaştırıldı.

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto hattın korunması için Macaristan, Rusya, Türkiye ve Sırbistan arasında mutabakata varıldığını duyurdu.

Macaristan'da muhalefet ise Başbakan Viktor Orban'ı 12 Nisan Pazar günü yapılacak genel seçim öncesi "gereksiz bir gerginlik ve korku ortamı yaratarak seçmenleri manipüle etmekle" itham ediyor.

Viktor Orban'ın seçimdeki en büyük rakibi Peter Magyar, başbakanı, "Rus danışmanlar tarafından yönlendirilerek panik yaymakla" suçladı.

Orban ise "Ukrayna-Avrupa Birliği-Almanya" ekseninin, Macaristan'ın ucuz Rus yakıtı almasını engellemek ve yaklaşan seçimlerde kendi "kukla" başbakanları Magyar'ı dayatmak için komplo kurduğunu öne sürüyor.

Orban ayrıca Magyar'ın seçimi kazanması halinde, kuracağı hükümetin Macaristan'ı "Avrupa'nın Rusya'ya karşı açtığı savaşa sürükleyeceğini" savunuyor.

Patlayıcılar kime ait?

TürkAkım Boru Hattı'na birkaç yüz metre mesafede sırt çantaları içinde patlayıcıların bulunduğu nokta, Sırbistan'ın Kanija şehri yakınlarında ve Macaristan sınırına 15 kilometre uzakta.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksander Vucic, boru hattı yakınlarında patlayıcı maddeler bulunmasının "ülkenin enerji altyapısına yönelik bir suikast girişimi" olabileceğini söyledi.

Orban'la iyi ilişkileri olan Vucic'in açıklaması sonrası Macar uzmanlar araştırma yapmak üzere olay gerine gitti.

Orban ve Vucic aynı zamanda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın iki siyasetçi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban bir süredir, Ukrayna'nın ülkesinin ulusal enerji kurumlarına saldırı girişimlerinde bulunabileceğini iddia ediyor.

Macaristan hükümeti son gelişme sonrası Ukrayna'yı suçlamadı ancak hükümete yakın medyada çıkan bazı haberler, Sırbistan'da yaşananların Ukrayna ile ilişkilendirilebileceğini gösteriyor.

Sırbistan medyasında ise patlayıcıların ABD menşeli olduğu ve hedefin de ülkedeki bir gaz deposu olabileceği yönünde haberler yayımlandı.

Sırbistan Ulusal Askeri Güvenlik Kurumu (VBA) Başkanı Duro Jovanic, patlayıcıların ülkesindeki bazı kaçak göçmen gruplarına ait olduğunu, kimliği tespit edilen bir kişinin arandığını ve olayın Ukrayna ile bağlantısının olmadığını söyledi.

Macaristan-Ukrayna gerginliği seçim malzemesi mi yapıldı?

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rusya-Ukrayna savaşının 4 yıldan uzun süredir devam etmesinin sorumlusu olarak Kiev yönetimini görüyor.

Viktor Orban, Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya yardım etmesinin ve Rusya'ya karşı alınan ambargo kararlarının uygulanmasını da, Macaristan'ın veto hakkını sistemli şekilde kullanarak engelliyor.

Budapeşte-Kiev hattındaki gerginlik, Macaristan'da yapılacak genel seçim öncesi arttı.

Orban, Ukrayna'nın Macaristan'ın elektrik enerji santrallerine, doğal gaz ve petrol tesislerine saldırı düzenleyebileceğini iddia ederek, tüm bu tesislerin Macar ordusu tarafından korunacağını duyurdu.

"Ukrayna'nın olası saldırısıyla Macaristan'ın savaşa sürüklenmek istendiğini" savunan Orban, bunun engellenmesinin tek yolunun, kendisinin genel seçimden yeniden galip çıkması olduğunu vurguluyor.

16 yıldır Macaristan'ı yöneten Orban'ın seçim kampanyasında verdiği en önemli mesaj, "Beni seçerseniz, çocuklarınız cephelerde savaşmaya gönderilmeyecek".

Macaristan'da muhalefet de işte bu nedenle Orban'ı "gereksiz bir gerginlik ve korku ortamı yaratarak seçmenleri manipüle etmekle" suçluyor.

Kaynak: BBC

Macaristan, Güvenlik, Enerji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya TürkAkım'da Patlayıcılar Bulundu - Son Dakika

BBC
