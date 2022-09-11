Eski ABD Hava Kuvvetleri generali şaşırttı: Türkiye'ye F-35 vermeliyiz'

ABD ile Türkiye arasında F-35 anlaşmazlığı devam ediyor. Patriot HSS'leri Türkiye'ye vermeyen ABD, Rusya'dan S-400'lerin satın alınarak ülkemizde kurulması sonrasında F-35 programından Türkiye'yi çıkartmıştı. Türkiye'de F-35 programından çıkmasına karşılık ABD'den F-16 etmişti. ABD , içerisinde Türkiye'ye savaş uçağı satma veya satmama tartışması da sürüyor.

''ABD F-16'LARI TEMİN EDECEK''

2013'ten 2016'ya kadar NATO müttefiki komutanı olarak görev yapan emekli bir ABD Hava Kuvvetleri generali olan Philip Breedlove Türkiye'nin talep ettiği F-16'lar hakkında da konuştu. Breedlove , ABD'nin Türkiye'nin talep ettiği F-16'ları sağlayacağını tahmin ettiklerini belirtti.

''ORTAK TEHDİDE ODAKLANMALIYIZ''

NATO müttefiki komutanı olarak görev yapan emekliABD Hava Kuvvetleri generali olan Philip Breedlove, "Ortak tehdide" odaklanılması gerektiğini kaydetti. Eski NATO komutanı, Türkiye'nin F-35'e sahip olmasını istediğini söyledi. Breedlove, ABD'nin, ilişkilerdeki son zamanlardaki düşüşe rağmen NATO ittifakının inanılmaz derecede önemli bir parçası olduğunu da sözlerine ekledi.