Eski ABD Hava Kuvvetleri generali şaşırttı: Türkiye'ye F-35 vermeliyiz' - Son Dakika
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Eski ABD Hava Kuvvetleri generali şaşırttı: Türkiye'ye F-35 vermeliyiz'

11.09.2022 15:16

Türkiye ile ABD arasında S-400, Patriot ve F-35'ler üzerinden başlayan geriliminin ardından Türkiye'den yeni bir hamle gelmişti. Türkiye, ABD'ye ödediği para karşılandığa elindeki F-16'ların modernizasyonunu ve yeni F-16'lar istemişti. Bu meselelere ilişkin eski ABD Hava Kuvvetleri generali Philip Breedlove, ''Türkiye'ye F-35 vermeliyiz'' şeklinde konuştu.

ABD ile Türkiye arasında F-35 anlaşmazlığı devam ediyor. Patriot HSS'leri Türkiye'ye vermeyen ABD, Rusya'dan S-400'lerin satın alınarak ülkemizde kurulması sonrasında F-35 programından Türkiye'yi çıkartmıştı. Türkiye'de F-35 programından çıkmasına karşılık ABD'den F-16 etmişti. ABD , içerisinde Türkiye'ye savaş uçağı satma veya satmama tartışması da sürüyor.

''ABD F-16'LARI TEMİN EDECEK''

2013'ten 2016'ya kadar NATO müttefiki komutanı olarak görev yapan emekli bir ABD Hava Kuvvetleri generali olan Philip Breedlove Türkiye'nin talep ettiği F-16'lar hakkında da konuştu. Breedlove , ABD'nin Türkiye'nin talep ettiği F-16'ları sağlayacağını tahmin ettiklerini belirtti.

''ORTAK TEHDİDE ODAKLANMALIYIZ''

NATO müttefiki komutanı olarak görev yapan emekliABD Hava Kuvvetleri generali olan Philip Breedlove, "Ortak tehdide" odaklanılması gerektiğini kaydetti. Eski NATO komutanı, Türkiye'nin F-35'e sahip olmasını istediğini söyledi. Breedlove, ABD'nin, ilişkilerdeki son zamanlardaki düşüşe rağmen NATO ittifakının inanılmaz derecede önemli bir parçası olduğunu da sözlerine ekledi.

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Son Dakika Dünya Eski ABD Hava Kuvvetleri generali şaşırttı: Türkiye'ye F-35 vermeliyiz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski ABD Hava Kuvvetleri generali şaşırttı: Türkiye'ye F-35 vermeliyiz' - Son Dakika
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