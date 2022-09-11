Eski ABD Hava Kuvvetleri generali şaşırttı: Türkiye'ye F-35 vermeliyiz'

ABD ile Türkiye arasında F-35 anlaşmazlığı devam ediyor. Patriot HSS'leri Türkiye'ye vermeyen ABD, Rusya'dan S-400'lerin satın alınarak ülkemizde kurulması sonrasında F-35 programından Türkiye'yi çıkartmıştı. Türkiye'de F-35 programından çıkmasına karşılık ABD'den F-16 etmişti. ABD , içerisinde Türkiye'ye savaş uçağı satma veya satmama tartışması da sürüyor.
2013'ten 2016'ya kadar NATO müttefiki komutanı olarak görev yapan emekli bir ABD Hava Kuvvetleri generali olan Philip Breedlove Türkiye'nin talep ettiği F-16'lar hakkında da konuştu. Breedlove , ABD'nin Türkiye'nin talep ettiği F-16'ları sağlayacağını tahmin ettiklerini belirtti.
NATO müttefiki komutanı olarak görev yapan emekliABD Hava Kuvvetleri generali olan Philip Breedlove, "Ortak tehdide" odaklanılması gerektiğini kaydetti. Eski NATO komutanı, Türkiye'nin F-35'e sahip olmasını istediğini söyledi. Breedlove, ABD'nin, ilişkilerdeki son zamanlardaki düşüşe rağmen NATO ittifakının inanılmaz derecede önemli bir parçası olduğunu da sözlerine ekledi.
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