Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimi dünya basınında yer buldu! - Son Dakika
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Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimi dünya basınında yer buldu!

15.05.2023 11:17

Dün ülkemizde yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde sonuçlar büyük oranda belli oldu. Sonuçlar, ülkemizde olduğu gibi dünya basınında da büyük yankı uyandırdı. Neredeyse tüm gazeteler, seçimlerin ikinci tura kalacağını ve yüksek bir katılımın gerçekleştiğini vurguladı.

Büyük katılımın olduğu Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri tüm dünyada ilgiyle takip edildi. Uluslararası haber ajansları gelişmeleri anbean paylaştı.

BALKON KONUŞMASINA DEĞİNDİLER

Amerikan yayın organı The Washington Post, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın balkon konuşmasına değindi. Erdoğan ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki yarışın başabaş geçtiği belirtildi.

Türkiye'deki seçimler dünya basınında! Sadece 2 noktaya vurgu yaptılar

2. TUR İŞARET EDİLDİ

The New York Times da Erdoğan'ın açıklamalarını öne çıkardı. Cumhurbaşkanı'nın ikinci turda yarışmak için hazır olduğu kaydedildi. CNN International, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına geniş yer verdi. CNN, " Türkiye'nin kritik seçimi 2. tura gidiyor" manşetini attı.

DEPRM BÖLGESİNDEKİ DURUMA VURGU YAPILDI

İngiliz basını da seçimi yakından takip etti. BBC, "Çekişmeli bir yarışın ardından Türkiye muhtemelen seçimde ikinci tura gidiyor." başlığını attı. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı yarışının ilk turda bitmesi için yeterli oyu alamadığına vurgu yapıldı. Ayrıca, Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın deprem bölgesinde elde ettiği başarı mercek altına alındı.

Türkiye'deki seçimler dünya basınında! Sadece 2 noktaya vurgu yaptılar

REKOR KATILIMA İŞARET EDİLDİ

Seçimler, The Guardian'da canlı güncellemelerle takip edildi. Seçmenlerin rekor katılımına değinildi ve Erdoğan'ın balkon konuşmasındaki "Açık ara lideriz" sözlerine yer verildi. Financial Times "Erdoğan ve Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı için kıyasıya yarıştı" başlığını yazdı. İki adayın da ilk turda cumhurbaşkanlığı seçiminde ipi göğüslemek için yüzde 50'lik oy oranını geçemediği vurgulandı.

Türkiye'deki seçimler dünya basınında! Sadece 2 noktaya vurgu yaptılar

ÇİN VE JAPONYA BASINI

Çin haber ajansı Xinhua, seçimlerle ilgili haberinde, "Oyların yüzde 93'ünün sayıldığı Türkiye'nin cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması muhtemel" başlığını kullandı. Haberde oy sayımının devam ettiği, adaylardan hiçbirinin henüz seçilmek için gerekli yüzde 50 oy çoğunluğunu sağlayamadığı belirtildi.

Merkezi Hong Kong'da bulunan South China Morning Post gazetesi ise seçimlerle ilgili haberini, "Türkiye, Erdoğan'ın önde götürdüğü seçimde tarihi ikinci tura hazırlanıyor" başlığıyla verdi. Haberde, "Türkiye'nin en uzun süre görev yapan lideri Erdoğan, rakibi Kılıçdaroğlu ile başa baş seçim mücadelesine kilitlenmiş durumda." ifadesi kullanıldı. Gazete, haberinde, seçim sonuçlarının, Türkiye'nin 100 yıllık tarihinde ilk kez ikinci tur seçime gideceğine işaret ettiğini belirtti.

Seçimler, Japonya basınında da geniş yankı buldu. Devlet televizyonu ve kamu yayıncısı NHK'nin internet sitesinin ana sayfasında yer verilen haberde, "Hem görevdeki hem de muhalefet adayı çoğunluğa ulaşamadı, ikinci tura kaldı" ifadeleri kullanıldı. Haberde, Japonya'nın yerel saati 11.00 itibarıyla Anadolu Ajansının açıkladığı oy sayım oranına yer veren NHK, söz konusu sonuç itibarıyla her iki liderin 28 Mayıs'ta yeniden yarışacağını aktardı.

Japon haber ajansı JIJI de "Görevdeki Erdoğan önde" başlığıyla verdiği haberinde, "İktidar koalisyonunun meclis çoğunluğuna ulaştığını ancak Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kaldığı" vurgulandı. Nikkei Asia ise "Türkiye ikinci turla karşı karşıya. Erdoğan önde" başlıklı haberde hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de muhalefetin adayı Kılıçdaroğlu'nun yüzde 50 barajını aşamadığı belirtildi. Ulusal gazete Yomiuri Shimbun'un, "Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turda" başlığını kullandığı haberde, oyların yeniden sayım taleplerinin, muhtemel sonucun açıklanmasını önemli ölçüde geciktirdiği iddia edildi.

YORUMLAR (10)
  • Murat Ercan: Yüzbinlerce sandık açılıp sayıldı ve seçim rakamlarına dahil edildi sadece 5000 bin yurt dışı oy sandıkları 24 saatte sayılamadı. Ne iştir bu ya!.. Bu işin altında da ali cengiz oyunu olmasın! Cevap Yaz 18 25 Yayından Kaldır
  • İsmail Eker: Les kargalari ucusmus meydana hayvanlarla aramizdaki fark burda cikar saman sogan et aciz derler yerler yerler doymazlar Digergurup sogan ekmek yesede devletinin bekasini dusunur yinede devletine sahipcikar Cevap Yaz 59 23 Yayından Kaldır
  • serdar sarıer: ülkenin ve insanlarının içinden geçmiş ülkeye 15 milyon yabancıyı dolduran enflasyon vergi vergi zam zam dolar euro ekonomisini bitirmiş bir hükümet nasıl bu kadar oy alır çok ilginç Cevap Yaz 110 246 Yayından Kaldır
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Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Milletvekili, Türkiye, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimi dünya basınında yer buldu! - Son Dakika


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