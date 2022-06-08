Türkiye'nin Suriye'de gerçekleştireceği operasyona Lavrov'dan yorum: Türk dostlarımızın tehditlerle ilgili hassasiyetlerini dikkate alıyoruz - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye'nin Suriye'de gerçekleştireceği operasyona Lavrov'dan yorum: Türk dostlarımızın tehditlerle ilgili hassasiyetlerini dikkate alıyoruz

08.06.2022 13:52

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşen Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye'nin Suriye'de düzenlemeye hazırlandığı sınır ötesi operasyonuyla ilgili yaptığı açıklamada, ABD'nin Suriye'de gayri meşru şekilde bir takım örgütleri beslediğini söyledi. Konuyla ilgili konuşan Lavrov, "Türk dostlarımızın, burada oluşturulan tehditlerle ilgili hassasiyetlerini dikkate alıyoruz" ifadesini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ankara'ya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla görüştü. İki bakan daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Karadeniz'de kurulması planlanan tahıl koridoru, ikili ilişkiler ve Ukrayna'nın işgaliyle alakalı açıklamaların yapıldığı basın brifinginde, iki bakan; Türkiye'nin Suriye'ye olası yeni operasyonu hakkında da konuştu.

"MÜSAMAHA GÖSTERMEMİZ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Çavuşoğu konuya ilişkin olarak "Suriye ve Libya'daki gelişmeleri de ele aldık. Farklı görüşlerimiz olsa da Rusya birlikte çalıştığımız bir ülke. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini bir kez daha vurguladık. Hem Suriye'nin sınır bütünlüğü hem bizim sınırımızı tehdit eden PKK/ YPG, maalesef ABD başta olmak üzere bazı ülkeler tarafından destekleniyor. Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine karşı çıkmamız bu yüzden. Hem Rusya'nın hem de ABD'nin teröristlerin temizlenmesi konusunda taahhütleri var. Bu taahhütlerin yerine gelmesini beklemek bizim en doğal hakkımız, müsamaha göstermemiz söz konusu değil" diye konuştu.

"TÜRK DOSTLARIMIZIN TEHDİTLERLE İLGİLİ HASSASİYETLERİNİ DİKKATE ALIYORUZ"

Türkiye'nin Suriye'de olası harekatına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Lavrov ise "Türk dostlarımızın, dış güçler tarafından (Suriye) sınırlarında oluşturulan tehditlerle ilgili hassasiyetlerini dikkate alıyoruz. Uluslararası toplum Suriye'deki şartları ağırlaştırıyor. ABD, Suriye'de gayri meşru şekilde bir takım örgütleri besliyor. Astana fortmatyında yapılan bir sonraki Suriye toplantısı temmuz ayında Nursultan'da yapılacak.

Suriye muhalefetini temsil eden heyet daha yapıcı olmaya çalışıyor ama ABD'nin 'Hiçbir şekilde, Esad rejimi Suriye'yi yönetirken kısıtlamaları kaldırmayacağız' açıklaması var. Halbuki Suriye'nin toprak bütünlüğünün gözetilmesi lazım. Uluslararası toplum biraz daha faal olmalı, Suriye'deki şartları ağırlaştırıyorlar. Ülkeyi bu kısıtlamalarla boğuyorlar. İnsani yardım bile doğru düzgün yapılmıyor" ifadelerini kullandı.

RUSYA'DAN DAHA ÖNCE GELEN OPERASYON MESAJLARI

Lavrov geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada; Türkiye'nin Suriye'de olup bitenlere kayıtsız kalamayacağını belirtmiş, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova ise; yapılacak operasyon için "Esed rejiminin rızası alınmalı" mesajını vermişti.

YORUMLAR
500
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Bakan Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu: (2) Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Bakan Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu: (2) Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Bakan Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu: (1) Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Bakan Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)

Türkiye, Suriye, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türkiye'nin Suriye'de gerçekleştireceği operasyona Lavrov'dan yorum: Türk dostlarımızın tehditlerle ilgili hassasiyetlerini dikkate alıyoruz - Son Dakika


Son Dakika
13:52 Türkiye'nin Suriye'de gerçekleştireceği operasyona Lavrov'dan yorum: Türk dostlarımızın tehditlerle ilgili hassasiyetlerini dikkate alıyoruz
13:32 Boşanma davasında MS hastası eşinin temizlik yapmadığını bahane olarak gösteren adam tazminat cezasına çarptırıldı
13:23 KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt'tan kira zammına getirilen yüzde 25 sınırına tepki: Bu uygulama yeni krizlere yol açar
13:16 Evladı Kurt Efe'yi kucağına alan Kıvanç Tatlıtuğ: Yüz hatları annesine benziyor
12:52 Dünyadaki en derin noktaya 12 saatte indi! Bilim insanının okyanusun dibinde gördüğü balığın adı: Cehennem Bombacısı
12:34 Berlin'de kalabalığın arasına giren otomobil, 1 kişinin ölümüne 30 kişinin ise yaralanmasına neden oldu!
12:31 Bahar Candan'dan Ebru Gündeş'e Rassan Khoshnaw uyarısı: Hastalıklı ruh yapısı var, benim elimi yaktı
12:29 Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile Ankara'da görüştü! Tahıl krizi için üzerinde durdukları plandan bahsetti
12:03 Akşener'den Erdoğan'a sert sözler: Türkiye'yi düze çıkartacağız! Sen de muhalefet sıralarından memleket nasıl yönetilirmiş kıskançlıkla izleyeceksin
12:00 Halı saha maçında kaydedilen görüntü gündem oldu! Çekilen şutla top, dördüncü katta bulunan bir eve girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 14:07:25. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye'nin Suriye'de gerçekleştireceği operasyona Lavrov'dan yorum: Türk dostlarımızın tehditlerle ilgili hassasiyetlerini dikkate alıyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement