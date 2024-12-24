Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Merve Suna Özel Özcan, Haberler.com'da sunucu Melis Yaşar'ın konuğu olarak Orta Doğu'daki dinamikler, Türkiye'nin bölgedeki rolü ve Suriye'nin yeniden yapılanması gibi önemli konulara değindi.
Doç. Dr. Merve Suna Özel Özcan, Hakan Fidan'ın ziyaretinin bölgedeki dinamiklerin hızla değişmesi nedeniyle bu kadar kısa sürede gerçekleştiğini belirtti. Türkiye ile Suriye'nin yeni süreçte güçlü ilişkiler kurmaya başladığını vurgulayan Özcan, bu durumun gelecekteki gelişmelere etkisini değerlendirdi.
Suriye'nin yeniden yapılanma süreciyle ilgili de açıklamalarda bulunan Özcan, bu sürecin maliyetinin yaklaşık 400 milyar doları bulacağını ifade etti. Ayrıca, Türkiye'den Suriye'ye geri dönüşlerin hemen gerçekleşmesinin zor olduğunu dile getirdi.
İsrail'in bölgede izlediği taktiklere dikkat çeken Özcan, İsrail'in 'Bütün Orta Doğu benim' diyebilecek bir yapıya dönüşebileceğini söyledi. Ayrıca, bölgede herkesi kucaklayan bir yapı oluşturulması gerektiğinin altını çizdi.
Son Dakika › Dünya › Türkiye-Suriye ilişkileri ve israil'in stratejileri hakkında çarpıcı değerlendirmeler - Son Dakika
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