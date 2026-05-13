Türkiye ve Çin'den Şehircilik İş Birliği

13.05.2026 09:19
Bakan Kurum, Çinli Bakan ile şehircilik projelerini ve ortak çalışma grubunu görüştü.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çin'in başkenti Pekin'de Konut ve Kentsel-Kırsal Kalkınma Bakanı Ni Hong ile bir araya geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Konut ve Kentsel-Kırsal Kalkınma Bakanı Sayın Ni Hong ile bir araya geldik. Türkiye olarak ev sahipliğini yapacağımız COP31 başta olmak üzere; şehircilik, konut politikaları, kentsel dönüşüm ve akıllı şehirler alanlarındaki çalışmaları ele aldık. Asrın İnşa sürecinde edindiğimiz tecrübeleri, ülkemizin afetlere dayanıklı ve insan odaklı şehircilik vizyonunu paylaştık. Bu kapsamda konut ve şehirleşme alanında dünyanın en önde gelen iki ülkesi olarak ortak çalışma grubu kurma ve mutabakat zaptı imzalanması kararı aldık. Adımlarımızın şehircilik ve konut alanındaki iş birliğimizi daha da güçlendireceğine inanıyorum. Sayın Bakana nazik misafirperverliği için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

