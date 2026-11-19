Türkmenistan'a giden Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu resmi temaslarda bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Türkmenistan'a resmi temaslarda bulunmak üzere gitti. Türkmenistan'daki ziyaretleri kapsamında Aşkabat Büyükelçisi Şener Cebeci'yi ve Askeri Ataşeliği ziyaret etti.
GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkmenistan'a gitti.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Türkmenistan'da Aşkabat Büyükelçimiz Sayın Şener Cebeci'yi ve Askeri Ataşeliğimizi ziyaret etti" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: DHA
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