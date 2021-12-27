Üye Girişi
Tuvaletleri tıkanan aile, borudan çıkan prezervatifleri görünce kızlarının ve oğullarının odasına koştu - Son Dakika

Tuvaletleri tıkanan aile, borudan çıkan prezervatifleri görünce kızlarının ve oğullarının odasına koştu

27.12.2021 16:10

TikTok fenomeni ve model Deserea Rachel'in evindeki klozet tıkandı. Ailesi, eve tamirciyi çağırdı. Tamircinin tıkanan borudan çok sayıda prezervatif çıkmasının ardından anne ve babası ilk olarak ağabeyinin odasına gitti ancak ağabeyinin durumu reddetmesinin ardından Rachel, prezervatiflerin erkek arkadaşına ait olduğunu itiraf etti.

Model Deserea Rachel'in sosyal medyada paylaştığı ifade, sosyal medyada bir anda çok konuşulanlar arasına girdi. Şu anda TikTok'ta çok sayıda takipçisi bulunan Rachel, geçtiğimiz yıllarda başına gelen olayı takipçilerine aktardı.

EVİN KLOZETİ TIKANDI

Rachel'in anlatımına göre, ailesiyle yaşadığı sırada bir gün evlerinin klozeti tıkandı. Ailesi, ne yapacağını düşündükten sonra eve tamirci çağırdı. Tamirci, kısa süreli uğraşının ardından borudan çok sayıda prezervatif çıkardı.

ÖNCE OĞULLARININ ODASINA GİTTİLER

Aile üyeleri, başlarına gelen durumun ardından hemen çocuklarının odasına koştu. İlk olarak erkek çocuklarının odasına giren aile, prezervatifleri onun atıp atmadığını sordu. Ancak ailenin erkek çocuğu, suçlamaları kesin bir dille reddetti.

KIZLARINA DA AYNI SORUYU SORDULAR

Öfkeli anne ve baba, bu sefer de kızları Rachel'in odasına girerek, prezervatifleri onun atıp atmadığını sordu. Önce direten Rachel, daha sonra ise prezervatifleri kendisinin attığını kabul etti.

4 AY BOYUNCA ATMIŞ

Rachel, erkek arkadaşının, ailesinin evine sık sık geldiğini ve ikisinin cinsel ilişkiye girdiğini belirtti. Genç kız, bu ilişkiler sırasında kullandıkları prezervatifleri ise 4 ay boyunca klozete attığını anlattı. Video kısa süre içerisinde çok sayıda görüntülenme aldı.

YORUMLAR
500

Amelia Hamlin, Cinsellik, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Tuvaletleri tıkanan aile, borudan çıkan prezervatifleri görünce kızlarının ve oğullarının odasına koştu - Son Dakika Dünya


Uzmanlardan korkutan uyardı! Bambi virüsü tehdidi ortaya çıktı Uzmanlardan korkutan uyardı! Bambi virüsü tehdidi ortaya çıktı         
16:33
Siz de listeye dahil misiniz? 2021 yılının son haftasında yüzü gülecek 5 burç Siz de listeye dahil misiniz? 2021 yılının son haftasında yüzü gülecek 5 burç         
16:25
Görenler çok şaşırdı: Amatör balıkçılar oltayla 22 kiloluk dev sazan balığı yakaladı Görenler çok şaşırdı: Amatör balıkçılar oltayla 22 kiloluk dev sazan balığı yakaladı         
15:36
Son Dakika! BDDK'dan çok sayıda isim hakkında suç duyurusu: Bankanın itibarını zedeleyen asılsız haberler yayıldı Son Dakika! BDDK'dan çok sayıda isim hakkında suç duyurusu: Bankanın itibarını zedeleyen asılsız haberler yayıldı         
14:55
"Utanmadan mektup yazıyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İmamoğlu'ndan ''Öcalan'lı'' yanıt "Utanmadan mektup yazıyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İmamoğlu'ndan ''Öcalan'lı'' yanıt         
14:17
Cani koca, 3 çocuğunun evde olduğu sırada eşini tabancayla vurup, intihara kalkıştı Cani koca, 3 çocuğunun evde olduğu sırada eşini tabancayla vurup, intihara kalkıştı         
11:57
Zabıta amirinin market yetkilisine söylediği sözler denetime damga vurdu Zabıta amirinin market yetkilisine söylediği sözler denetime damga vurdu         
10:53
Tuğba Ekinci, "Köpeklerin toplanmasını istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararına karşı çıktı Tuğba Ekinci, "Köpeklerin toplanmasını istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararına karşı çıktı         
10:38
Uğruna Berdan Mardini'yi aldatmıştı! Gökhan Göz'ün pabucunu da dama attı Uğruna Berdan Mardini'yi aldatmıştı! Gökhan Göz'ün pabucunu da dama attı         
10:00
MetroPOLL 'den yılın son anketi yayınlandı! İmamoğlu ve Yavaş öne çıktı MetroPOLL 'den yılın son anketi yayınlandı! İmamoğlu ve Yavaş öne çıktı         
09:56
Camdaki Kız'ın yeni bölümünün 2. fragmanı yayınlandı! Nalan, kocasıyla yasak aşkının videosunu izliyor Camdaki Kız'ın yeni bölümünün 2. fragmanı yayınlandı! Nalan, kocasıyla yasak aşkının videosunu izliyor         
09:28
Vatandaşa üstü kapalı destek: Gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin yüzde 50'sini devlet ödüyor Vatandaşa üstü kapalı destek: Gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin yüzde 50'sini devlet ödüyor         
09:18
4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı! 4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı!         
08:17
Oyuncu Bahar Şahin, ikinci kez koronavirüse yakalandı Oyuncu Bahar Şahin, ikinci kez koronavirüse yakalandı         
08:02
Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü         
07:58
Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü         
07:57

Son Dakika Haberleri
16:33 Uzmanlardan korkutan uyardı! Bambi virüsü tehdidi ortaya çıktı
16:26 İmamoğlu'na tam destek! Mansur Yavaş: Asılsız ithamların karşısında tek vücut olarak yer almaya devam edeceğiz
16:25 Siz de listeye dahil misiniz? 2021 yılının son haftasında yüzü gülecek 5 burç
16:12 Mehmet Akif Ersoy hiç bu kadar güzel anılmamıştı
16:11 Davutoğlu İBB'ye yönelik başlatılan özel teftişe tepki gösterdi: Siyasi bir iklim mi oluşturuluyor?
16:11 Haklarında suç duyurusunda bulunulan ekonomistlerden karara tepki! Sosyal medyadan cevap verdiler
16:10 Tuvaletleri tıkanan aile, borudan çıkan prezervatifleri görünce kızlarının ve oğullarının odasına koştu
16:03 Fenerbahçe'nin durumu duayen yorumcuları da sinirlendirdi, masalara vuruldu: Kandırmayı bırakın
15:51 Son Dakika: Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı
15:46 Sevgilisine kadın arkadaşından gelen çıplak fotoğrafları yakalayan Ebru Polat öfke kustu: Kafasını duvara sürtsem
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2021 16:46:13. #1.11#
SON DAKİKA: Tuvaletleri tıkanan aile, borudan çıkan prezervatifleri görünce kızlarının ve oğullarının odasına koştu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement