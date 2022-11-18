Elon Musk'ı sabotaj endişesi sardı! Twitter çalışanları ofislere giremiyor - Son Dakika
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Elon Musk'ı sabotaj endişesi sardı! Twitter çalışanları ofislere giremiyor

18.11.2022 09:21

Twitter'ı satın alan Elon Musk, platforma sabotaj yapılacağından endişe ediyor. Musk ofislere girişleri durdururken, şu anda Twitter çalışanlarının önemli bir kısmı şirkete giriş yapamıyor. Sistemlerin çalışması için Musk'ın Tesla'dan mühendis getirdiği belirtiliyor. Twitter yönetiminin çalışanlara şirket ve ofis binalarının 21 Kasım Pazartesi gününe dek kapalı olacağını bildirdi. Açıklamada herhangi bir gerekçe bildirilmedi.

Elon Musk'ın 44 milyar dolara Twitter'ı almasının ardından platformda ardı ardına yeni gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Musk, Twitter'a yapılacak bir sabotajdan korkuyor.

OFİSLERE GİRİŞLERİ DURDURDU

Elon Musk, sabotaj ihtimaline karşı ofislere girişleri durdurdu. Şu anda Twitter çalışanlarının önemli bir kısmı şirkete giremiyor. Sistemlerin çalışması için Musk'ın Tesla'dan mühendis getirdiği belirtiliyor. Twitter yönetiminin çalışanlara şirket ofis binalarının 21 Kasım Pazartesi gününe dek kapalı olacağını bildirdi. Açıklamada herhangi bir gerekçe gösterilmedi.

"UZUN SAATLER ÇALIŞIN"

Öte yandan Musk çalışanlarına bir posta yollayarak, onlardan uzun saatler boyunca çalışmasını istedi. Bunun ardından yüzlerce Twitter çalışanının şirketten ayrıldığı tahmin ediliyor. Reuters'ta yer alan bilgilere göre, yapılan bir online ankette, 180 kişinin yüzde 42'si "Çıkış seçeneğini kullanıyorum, özgürüm!" sonucunu seçti. Dörtte biri kalmayı "gönülsüzce" seçtiklerini söylerken ve ankete katılanların yalnızca yüzde 7'si "kalmak için eveti tıkladıklarını" belirtti.

MUSK'IN GİTMEYİN TOPLANTISI

Twitter meslektaşlarıyla iletişim halinde olan mevcut bir çalışan ve yakın zamanda ayrılan bir çalışan, Musk'ın bazı üst düzey çalışanlarla onları kalmaya ikna etmek için buluştuğunu söyledi. Kaç çalışanın kalmayı seçtiği belirsiz olsa da rakamlar, Musk'ın üst yönetim dahil çalışanlarının yarısını kovmak için acele ettiğini, uzun çalışma saatlerini vurgulamak için kültürü acımasızca değiştirdiğini, bir şirkette bazı çalışanların kalma konusundaki isteksizliğini gösteriyor.

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SON DAKİKA: Elon Musk'ı sabotaj endişesi sardı! Twitter çalışanları ofislere giremiyor - Son Dakika
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