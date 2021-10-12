Uçak yerleşim yerine düştü, savaş alanına dönen bölgede: 2 ölü

ABD'nin Meksika sınırında yer alan San Diego County'de bir uçak evlerin bulunduğu bölgeye düştü. San Diego İtfaiyesinin olaya müdahale ettiği belirtilirken, sosyal medyada yer alan görüntülerde uçağın düştüğü bölgedeki evlerde büyük hasar meydana geldiği görüldü.

2 KİŞİ ÖLDÜ

Polis, bölge sakinine olay yerinden uzak durmaları yönünde uyarıda bulundu. Kazada en az iki kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Uçağın tipi ve içerisinde kaç kişinin bulunduğu ise henüz bilinmiyor.