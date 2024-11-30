UCM Başsavcısından Netanyahu ve Gallant\'ın Tutuklama İtirazına Red Talebi

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ULUSLARARASI Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han, İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant hakkında UCM tarafından verilen tutuklama kararlarına yapılan itirazın reddedilmesini talep etti.

UCM Başsavcısı Kerim Han, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında UCM tarafından verilen tutuklama kararlarına yapılan itirazın reddedilmesini talep etti. İsrail, UCM'nin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant hakkında 'Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlardan' dolayı çıkardığı tutuklama kararlarına karşı temyiz başvurusunda bulundu. Savcılık, İsrail'in itiraz dayanağı olan kararın bölgesel yargı yetkisini veya geçici yargı yetkisini belirlemediği için İsrail'in talebinin reddedilmesini istedi.