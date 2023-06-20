Uganda'da okul saldırısı: 42 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Uganda'da okul saldırısı: 42 kişi hayatını kaybetti

Uganda'da okul saldırısı: 42 kişi hayatını kaybetti

20.06.2023 16:16

Uganda'nın Mpondwe kentindeki Lhubirira okuluna yönelik düzenlenen saldırıda 42 kişi hayatını kaybetti. Polis, 25 ceset üzerinde otopsi yapıldığını ve 23 cenazenin yakınlarına teslim edildiğini açıkladı. 20 şüpheli gözaltına alındı.

p>Uganda'da 42 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısıyla ilgili Uganda Polisi, 25 ceset üzerinde otopsi yapıldığını ve 23 cenazenin de toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildiğini açıkladı.

Uganda'nın Mpondwe kentindeki Lhubirira okuluna yönelik düzenlenen ve 37'si öğrenci olmak üzere 42 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili Uganda Polisi'nden dün yapılan açıklamada, şu anada kadar Bwera hastanesinde 25 ceset üzerinde otopsi yapıldığı ve kimliğinin belirlendiği aktarıldı.

23 CENAZE YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

Açıklamada, "Şimdiye kadar 23 cenaze toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. 2 cenaze için henüz kimse polisle temasa geçmedi. 18.06.2023 tarihinde, sağlık ve adli tıp ekiplerimiz Fortportal'daki morgda, yanmış 17 cesedi inceledi. 17 cesedin tamamı erkekti ve yanıklar hem ön hem de arka olmak üzere vücutların her yerine dağılmıştı. Kurbanlardan biri, ek bir kurşun yarası almış. Diğerinde kuru alev yanıkları (hava yolunda yoğun kurum) vardı. Adli tıp ekibi, DNA karşılaştırması için cesetlerden ve akrabalarından DNA örnekleri aldı" denildi.

20 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Toplamda 6 yaralının hala hastane tedavisinin sürdüğü, bunlardan 4'ünün Bwera hastanesinde kaldığı, birinin Kiruddu'ya ve diğerinin de Mulago Ulusal Sevk Hastanesi'ne nakledildiği belirtildi. Olaydan 4 kişinin de sağ kurtulduğu ifade edilen açıklamada, "Soruşturmalarımıza yardımcı olmaları için en az 20 şüpheli Demokratik İttifak Güçleri (ADF) iş birlikçisi gözaltına alındı. Bunlara Lhubirira Ortaokulu Müdürü ve Yardımcısı dahildir" ifadelerine yer verildi.


Kaynak: DHA
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Adli Tıp, Otopsi, Dünya, Son Dakika

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