Ukrayna, 18-60 yaş arasındaki erkeklerin ülkeden ayrılmasını yasakladı! - Son Dakika
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Ukrayna, 18-60 yaş arasındaki erkeklerin ülkeden ayrılmasını yasakladı!

25.02.2022 00:59

Rus saldırılarına karşılık vermeye çalışan Ukrayna'da eli silah tutan herkes, askere çağrılmıştı. Ukrayna, bu çağrılardan sonra ikinci bir karar açıkladı. Buna göre Lviv Gümrük Başkanı Daniil Menshikov, 18-60 yaş arası erkeklerin Ukrayna'dan ayrılmasına izin verilmeyeceğini duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna saldırılarının ardından ülkedeki siviller ülkeyi ve kalabalık kentleri terk etmeye başladı. Ülkenin batısında Polonya sınırında yer alan Lviv kentinin Gümrük Başkanı Daniil Menshikov yaptığı açıklamada, ülkede ilan edilen sıkıyönetim kurallarını hatırlatarak, "Sıkıyönetim nedeniyle 18-60 yaş arası erkeklerin ülkemiz dışına çıkmasına izin verilmeyecektir. Lütfen panik yapmayın ve izinsiz sınırları geçmeyin" dedi.

ELİ SİLAH TUTAN HERKESE SİLAH DAĞITACAKLAR

Ukrayna Savunma Bakanlığı ve Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında eli silah tutan tüm Ukrayna vatandaşlarına silah dağıtılacağını duyurmuştu.

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Ukrayna, Polonya, Rusya, Silah, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Ukrayna, 18-60 yaş arasındaki erkeklerin ülkeden ayrılmasını yasakladı! - Son Dakika


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