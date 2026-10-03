Ukrayna, AB\'den 2,9 milyar avroluk mali desteği hesaplarına aldı

UKRAYNA Maliye Bakanlığı, Avrupa Birliği tarafından sağlanan 2,9 milyar avroluk yeni mali destek paketinin ülke hesaplarına aktarıldığını duyurdu.

Ukrayna Maliye Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) tarafından sağlanan 2,9 milyar avroluk yeni finansman paketinin ülke hesaplarına aktarıldığını bildirdi. Açıklamada, kaynağın savaş koşullarında makroekonomik istikrarın korunması, acil ve öncelikli bütçe harcamalarının finanse edilmesi ile altyapının yeniden imarı ve modernizasyon reformlarının sürdürülmesi amacıyla kullanılacağı kaydedildi.

Açıklanan 2,9 milyar avroluk paketin 800 milyon avroluk bölümünü, AB'nin 'Ukrayna Destek Kredisi' adı verilen yeni mali mekanizması üzerinden ilk kez sağlanan dilimi oluşturdu. Söz konusu finansmanın, doğrudan kamu maliyesindeki nakit akışını güvenceye almak ve devlet hizmetlerinin aksamadan yürütülmesini sağlamak üzere tahsis edildiği belirtildi.