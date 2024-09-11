Ukrayna\'da Yangın Köyü Tehdit Etti

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UKRAYNA'NIN Kiev bölgesinde bulunan Maryanivka köyü yakınlarında çıkan çalı yangını, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. İtfaiye ekipleri, yoğun çabayla yangının köye ulaşmasını engelledi.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada, "Kurtarma ekipleri Kiev bölgesinde bir köyün tamamını yangından kurtardı. Vışhorod bölgesinde, Maryanivka köyü yakınlarında, açık bir alandaki kuru bitki örtüsü dün alev aldı. Şiddetli rüzgar nedeniyle yangın birkaç dakika içinde yüzlerce metrelik tarla, çalılık ve sebze bahçelerine yayıldı. Özel evler, hayvanların bulunduğu bir çiftlik ve bir okul binası yandı" denildi.