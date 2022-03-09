Ukrayna'dan "Çernobil" uyarısı: Elektriği kesildi, jeneratörlerin 48 saatlik kapasitesi var, 48 saat sonra radyasyon sızıntısı başlar - Son Dakika
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Ukrayna'dan "Çernobil" uyarısı: Elektriği kesildi, jeneratörlerin 48 saatlik kapasitesi var, 48 saat sonra radyasyon sızıntısı başlar

09.03.2022 16:38

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Çernobil nükleer santralini besleyen elektrik şebekesinin hasar gördüğünü, elektriğin gittiğini açıkladı. Yedek jeneratörler sadece 48 saatlik kapasiteye sahip. 48 saat sonra soğutma işlemleri duracak, radyasyon sızıntısı başlayacak.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitri Kuleba, Çernobil Nükleer Santralı'na elektrik verilmesi için onarım çalışması yapılması gerektiğini belirterek ateşkes çağrısı yaptı.

Ukrayna'dan 'Çernobil' uyarısı: Elektriği kesildi, jeneratörlerin 48 saatlik kapasitesi var, 48 saat sonra radyasyon sızıntısı başlar

Twitter'dan açıklama yapan Kuleba, uluslararası kamuoyunu, Rusya'dan acilen saldırıları kesmesi ve onarım ekiplerinin güç kaynağını eski haline getirmesine izin vermesini talep etmeye çağırdı.

Ukrayna'dan 'Çernobil' uyarısı: Elektriği kesildi, jeneratörlerin 48 saatlik kapasitesi var, 48 saat sonra radyasyon sızıntısı başlar

Kuleba "Yedek dizel jeneratörler, Çernobil Nükleer Santralı'na güç sağlamak için 48 saatlik bir kapasiteye sahip. Bu süreden sonra, kullanılmış nükleer yakıt için depolama tesisinin soğutma sistemleri duracak ve bu da radyasyon sızıntılarına neden olacak" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Dünya Ukrayna'dan 'Çernobil' uyarısı: Elektriği kesildi, jeneratörlerin 48 saatlik kapasitesi var, 48 saat sonra radyasyon sızıntısı başlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna'dan "Çernobil" uyarısı: Elektriği kesildi, jeneratörlerin 48 saatlik kapasitesi var, 48 saat sonra radyasyon sızıntısı başlar - Son Dakika
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