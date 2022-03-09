Ukrayna'dan "Çernobil" uyarısı: Elektriği kesildi, jeneratörlerin 48 saatlik kapasitesi var, 48 saat sonra radyasyon sızıntısı başlar - Son Dakika

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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitri Kuleba, Çernobil Nükleer Santralı'na elektrik verilmesi için onarım çalışması yapılması gerektiğini belirterek ateşkes çağrısı yaptı.

Twitter'dan açıklama yapan Kuleba, uluslararası kamuoyunu, Rusya'dan acilen saldırıları kesmesi ve onarım ekiplerinin güç kaynağını eski haline getirmesine izin vermesini talep etmeye çağırdı.

Kuleba "Yedek dizel jeneratörler, Çernobil Nükleer Santralı'na güç sağlamak için 48 saatlik bir kapasiteye sahip. Bu süreden sonra, kullanılmış nükleer yakıt için depolama tesisinin soğutma sistemleri duracak ve bu da radyasyon sızıntılarına neden olacak" ifadelerini kullandı.