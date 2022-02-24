Ukrayna'dan feci görüntüler! Rus tankları önlerine çıkan otomobilleri ezerek yollarına devam ediyor - Son Dakika
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Ukrayna'dan feci görüntüler! Rus tankları önlerine çıkan otomobilleri ezerek yollarına devam ediyor

24.02.2022 17:33

Sabah saatlerinde savaşın başladığı Ukrayna'dan feci görüntüler gelmeye devam ediyor. Şehir merkezlerine giren Rus tankları, önlerine çıkan otomobilleri dahi ezerek yollarına devam ediyor.

Rusya, günlerdir eli kulağında olan savaşı bugün başlattı. Rus birlikleri Ukrayna sınırlarından geçerek, saldırılara başladı. Rusya'nın aralıksız saldırılarının ardından Ukrayna'daki şehir merkezlerinden de ürküten görüntüler gelmeye devam ediyor.

OTOMOBİLLERİ EZİP GEÇTİLER

Rus tankları, şehir merkezlerinde ilerledikleri sırada önlerine çıkan otomobilleri de ezip yoluna devam etti. Bu sırada çevredeki sivillerin korku içerisinde kaçtıkları görüldü.

UKRAYNA UÇAKLARINI HEDEF ALIYORLAR

Rus uçakları, doğudan girdikleri bölgelerde Ukrayna hava kuvvetlerine ait uçakları etkisiz hale getiriyor. Şu ana kadar gerçekleştirilen saldırılar sonucunda çok sayıda Ukrayna askeri hayatını kaybetti.

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Son Dakika Dünya Ukrayna'dan feci görüntüler! Rus tankları önlerine çıkan otomobilleri ezerek yollarına devam ediyor - Son Dakika


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