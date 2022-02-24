Rusya, günlerdir eli kulağında olan savaşı bugün başlattı. Rus birlikleri Ukrayna sınırlarından geçerek, saldırılara başladı. Rusya'nın aralıksız saldırılarının ardından Ukrayna'daki şehir merkezlerinden de ürküten görüntüler gelmeye devam ediyor.
Rus tankları, şehir merkezlerinde ilerledikleri sırada önlerine çıkan otomobilleri de ezip yoluna devam etti. Bu sırada çevredeki sivillerin korku içerisinde kaçtıkları görüldü.
Rus uçakları, doğudan girdikleri bölgelerde Ukrayna hava kuvvetlerine ait uçakları etkisiz hale getiriyor. Şu ana kadar gerçekleştirilen saldırılar sonucunda çok sayıda Ukrayna askeri hayatını kaybetti.
Son Dakika › Dünya › Ukrayna'dan feci görüntüler! Rus tankları önlerine çıkan otomobilleri ezerek yollarına devam ediyor - Son Dakika