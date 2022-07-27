Zelenski: 40 bine yakın Rus askeri öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Zelenski: 40 bine yakın Rus askeri öldürüldü

27.07.2022 10:03
Zelenski: 40 bine yakın Rus askeri öldürüldü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 24 Şubat'ta savaşın başlamasından bu yana 40 bine yakın Rus askerinin öldürüldüğünü, on binlercesinin de yaralandığını ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 24 Şubat'ta savaşın başlamasından bu yana 40 bine yakın Rus askerinin öldürüldüğünü, on binlercesinin de yaralandığını ifade etti.

Ulusa sesleniş konuşmasında savaşa ilişkin son gelişmeleri değerlendiren Zelenski, Odesa'nın tekrar vurulduğunu hatırlatarak, "Rusya Savunma Bakanlığı bu tür saldırılar hakkında ne yalan söylerse söylesin, kesinlikle bunun karşılığını vereceğiz. İşgalciler cezasız kalmayacak" dedi. Rusya'nın kendi halkına savaşla ilgili bilgi sağlamadığını öne süren Zelenski, "Rus devleti dört aydır vatandaşlarına herhangi bir bilgi vermedi. Tamamen sessizlik. Siyasi ve askeri düzeyde sayısız röportaj ve konuşmada hiçbir şey yayınlanmadı veya söylenmedi. Ancak, bu sayı şimdiden yaklaşık 40 bin. Rus ordusunun 24 Şubat'tan bu yana kaybettiği asker sayısı bu kadar. On binlercesi de yaralandı" diye konuştu.

"RUSYA'NIN AVRUPA'YA KARŞI 'FİYAT' TERÖRÜ"

Zelenski, İngiltere'nin Rusya'ya yönelik yaptırım listesini genişletme kararını olumlu karşıladığını söyleyerek, "Onlarca kişi ve kuruluş daha eklendi. Bu doğru bir eğilim ve yaptırım konularındaki sarsılmaz kararlılığı için İngiltere'ye minnettarım. Bu, Batı dünyasındaki herkesin izlemesi gereken bir örnek" dedi. Zelenski, yaşanan doğal gaz krizine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Özellikle, Avrupa pazarında gaz fiyatlarında bin metreküp başına 2 bin doların üzerinde artışla ilgili bugün çıkan haberler, Rusya'ya karşı yaptırımları genişletmek için zaten yeterli bir neden. Çünkü Rusya'nın Avrupa'ya karşı kasıtlı bir fiyat terörü olduğu herkes tarafından çok açık olarak görülüyor" ifadelerini kullandı.


YORUMLAR
500
Zelenski'den Odessa liman saldırısına ilişkin açıklama Zelenski'den Odessa liman saldırısına ilişkin açıklama
Kaynak: DHA

Volodimir Zelenskiy, Ukrayna, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Zelenski: 40 bine yakın Rus askeri öldürüldü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:45 Seyir halindeyken başından vuruldu! Yaşam savaşı veriyor
09:43 Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı otomobil devlerinden peş peşe açıklama! Tofaş ve Ford'dan üretime yıllık izin arası
09:33 Beyaz incirde 30 bin ton rekolte bekleniyor
09:32 Sertab Erener koronavirüse yakalandı! Konser ertelendi
09:22 Popüler voleybolcu Hande Baladın, Galatasaraylı futbolcuya aşık mı oldu?
09:13 Otomobilin çarptığı bahçe duvarı küçük çocuğu hayattan koparıyordu
09:14 Bulgaristan vatandaşlarına 90 günlük vize muafiyeti! Resmi Gazete'de yayımlandı
09:07 Oyuncu Ezgi Mola, sevgilisiyle birlikte karavan tatiline çıktı
08:56 Hindistan'da yıldırım faciası! 20 kişi feci şekilde can verdi
08:49 Erdoğan'ın "O makamlara getirildiler" sözlerine Ahmet Davutoğlu'ndan tepki: Hukuki dava açmayı düşünüyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2022 10:11:12. #1.13#
SON DAKİKA: Zelenski: 40 bine yakın Rus askeri öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement