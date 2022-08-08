Zelenski: Donbas'taki çatışmalar can alıyor - Son Dakika
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Zelenski: Donbas'taki çatışmalar can alıyor

08.08.2022 11:40
Zelenski: Donbas'taki çatışmalar can alıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Donbas'ta durumun zorlu olduğunu belirterek, Ukrayna ordusunun çok çaba sarf ettiğini ve çatışmaların can aldığını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Donbas'ta durumun zorlu olduğunu belirterek, Ukrayna ordusunun çok çaba sarf ettiğini ve çatışmaların can aldığını belirtti.

Zelenski, ulusa sesleniş konuşmasında Donbas'taki çatışmalara ilişkin gelişmeleri aktardı. Rusya'yı durdurmak için gereken her şeyin yapıldığını belirten Zelenski, "Donbas'taki durum hala çok zorlu. Ordumuz, Rus terörünü durdurmak ve işgalcileri büyük kayıplara uğratmak için mümkün olan her şeyi yapıyor. Avdiyivka, Pisky, Maryinka, Bahmut ve Donetsk gibi sıcak bölgeler, büyük çabayı gösterdiğimiz yerler ve ne yazık ki çok sayıda can alıyor" dedi. Harkiv'de de zorlu koşulların sürdüğünü aktaran Zelenski, "İşgalcilerin güçlerini yoğunlaştırmaya çalıştığı ülkemizin güneyindeki Harkiv bölgesinde de durum zor. Şimdi önemli nokta, tıpkı daha önce olduğu gibi savunmamız için silahlar. Ortaklardan gelen silahlardır. Her gün ara vermeden silah tedarikini artırmak, daha güçlü ve uzun menzilli sistemleri cepheye göndermek için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Volodimir Zelenskiy, Ukrayna, Harkiv, Donbas, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Zelenski: Donbas'taki çatışmalar can alıyor - Son Dakika

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