Ukrayna, Lıçısansk kentini Rusya'nın ele geçirdiğini doğruladı - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

Ukrayna, Lıçısansk kentini Rusya'nın ele geçirdiğini doğruladı

04.07.2022 02:40
Ukrayna, Lıçısansk kentini Rusya'nın ele geçirdiğini doğruladı

Ukraine says it pulled its troops out and Russia claims to control all of Luhansk region.

Ukrayna Ordusu, doğdaki Lıçısansk kentinin Rus güçlerinin eline geçtiğini doğruladı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'ndayn yapılan açıklamada "Lısıçansk için verilen yoğun çatışmaların ardından, Ukrayna savunma güçleri ellerindeki mevkilerden ve hatlardan çekilmek zorunda kaldı" denildi.

Daha önce Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da Lıçısansk'ı ele geçirdiklerini ve Luhansk bölgesinde konrolü tamamen sağladıklarını söylemişti.

Ukaynalı yetkililer "Ukraynalı savunmacıların hayatının kurtarılması için çekilme kararı alındığını" söylerken Rusların top, uçak, insan gücü ve diğer alanlarda üstün olduğu iddia edildi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski de Ukrayna güçlerinin taktikleri ve "modern silah tedarikindeki artışla" Lıçısansk'a geri döneceğini vaat etti.

Daha önce Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov, Çeçen güçlerini Lıçısansk'ta gösteren bir video yayımlamıştı.

Ukrayna'da Donetsk ve Luhansk bölgeleri Donbas adlı alanı oluşturuyor.

Savaştan önce Rusya lideri Vladimir Putin Luhansk ve Donetsk bölgelerinin bağımsızlığını tanımıştı.

YORUMLAR
500
Ukrayna, Lysychansk'tan çekildiğini doğruladı Ukrayna, Lysychansk'tan çekildiğini doğruladı Ukrayna, Lysychansk'tan çekildiğini doğruladı Ukrayna, Lysychansk'tan çekildiğini doğruladı
Kaynak: BBC

Genelkurmay Başkanlığı, Luhansk, Ukrayna, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ukrayna, Lıçısansk kentini Rusya'nın ele geçirdiğini doğruladı - Son Dakika

BBC
Bu haber BBC tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. BBC tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı BBC kurumudur.

Son Dakika
21:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dodurga beldesinde alınan seçim sonuçlarına ilişkin açıklama: Seçimleri açık ara farkla kazandık
20:43 Konya'da feci kaza! İki otomobilin birbirine girdiği trafik kazasında 5 kişi ölü, 4 kişi yaralandı
20:27 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde rakibi Mustafa Taş'ı mağlup eden Cengizhan Şimşek başpehlivan oldu
20:24 Çankırı Dodurga'da 8 yıl sonra yapılan belediye başkanı seçimini AK Parti'nin adayı kazandı
19:57 Büyük Britanya'yı mağlup eden A Milli Erkek Basketbol Takımımız 2.tura yükseldi
19:56 Artan orman yangınları sonrası valilik harekete geçti: İstanbul'da ormanlık alanlara giriş yasaklandı
19:53 Okan Buruk'un sağ kolu İspanyol İtalyan ekibi Udinese'de çalışan Garcia Gomez oldu
19:48 6'lı masadan toplantı sonrası ortak açıklama: Tüm sorunların kaynağı Cumhurbaşkanlığı sistemidir, sandık bir an önce milletin önüne getirilmelidir
19:38 Emre Mor'dan takım arkadaşı Arda Güler'e: Arda'yı kendime benzetiyorum, yaptığım yanlışları ona anlatacağım
18:45 Kurtlardan koyun sürüsüne pusu! Taktiklerini saldırı için doğru anı bekleyip gerçekleştirmeye çalıştılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2022 02:46:18. #1.13#
SON DAKİKA: Ukrayna, Lıçısansk kentini Rusya'nın ele geçirdiğini doğruladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement