Ukrayna\'nın ABD Füzeleriyle Rusya\'ya Saldırdığı İddia Edildi

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RUSYA Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Rus toprağı Braynsk bölgesine ABD füzeleriyle saldırı düzenlediğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, Bryansk bölgesindeki bir unsura 6 balistik füze fırlattığı belirtildi. Füzelerin, S-400 ve 'Pantsir' hava savunma füze sistemleriyle engellendiği kaydedilen açıklamada, "Doğrulanan bilgiye göre, saldırıda Amerikan yapımı ATACMS operasyonel taktik füzeleri kullanıldı. Bunlardan 5'i düşürüldü, 1'i hasar gördü. Bunun parçaları, Bryansk bölgesindeki bir askeri tesisin teknik bölgesine düştü ve yangın çıktı. Yangın söndürüldü. Can kaybı ve hasar yok" ifadelerine yer verildi.