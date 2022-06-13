Ukrayna, Rusya yanlısı ayrılıkçıların bulunduğu Donetsk'de bir pazar yerini vurdu: 3 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi ise yaralandı

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 100 günü aşkın bir süredir devam ederken, Ukrayna tarafından Rus yanlısı ayrılıkçıların yer aldığı Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki pazar yerine saldırı düzenlendi.

SALDIRIDAN ÇOCUKLAR DA ETKİLENDİ

Ukrayna'nın Donetsk kentinde bir pazar yerine topçu saldırısı düzenlediği ve saldırıda 1'i çocuk toplam 3 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si çocuk toplam 18 kişinin de yaralandığı bildirildi.

"NATO STANDARTLARINDAKİ MÜHİMMATLAR KULLANILDI"

Donetsk Haber Ajansı, Ukrayna'nın Maisky adlı pazar yerini vurduğunu aktararak, bölgeye düzenlenen saldırılarda NATO standartlarında 155 milimetre kalibrede topçu mühimmatının kullanıldığını ifade etti.

CANSIZ BEDENLERİN ÖNÜNDE KONUŞTU

Sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti hükümetinde danışman olan Yan Gagin, Rus basınına yerde yatan cansız bedenlerin önünde verdiği demeçte, pazar yerinin vurulduğunu ve saldırı sırasında birçok insanın bulunduğunu aktardı.

RUSYA'DAN TAKVİYE TALEP ETTİLER

Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Donetsk'e yönelik yoğunlaşan bombardımanlar nedeniyle Rusya'dan ek müttefik güçlerinin talep edildiğini duyurdu. Puşilin, Kiev'in tüm sınırları aştığını, Donetsk'e yapılan son saldırılarda yasaklı savaş yöntemleri kullandığını ifade etti.