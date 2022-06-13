Ukrayna, Rusya yanlısı ayrılıkçıların bulunduğu Donetsk'de bir pazar yerini vurdu: 3 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi ise yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna, Rusya yanlısı ayrılıkçıların bulunduğu Donetsk'de bir pazar yerini vurdu: 3 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi ise yaralandı

13.06.2022 21:38

Ukrayna, Rusya yanlısı ayrılıkçıların bulunduğu Donetsk bölgesinde yer alan bir pazar yerini vurdu. Topçu atışlarıyla gerçekleşen saldırıda 1'i çocuk toplam 3 kişi yaşamını yitirirken, 18 kişi ise yaralandı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 100 günü aşkın bir süredir devam ederken, Ukrayna tarafından Rus yanlısı ayrılıkçıların yer aldığı Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki pazar yerine saldırı düzenlendi.

SALDIRIDAN ÇOCUKLAR DA ETKİLENDİ

Ukrayna'nın Donetsk kentinde bir pazar yerine topçu saldırısı düzenlediği ve saldırıda 1'i çocuk toplam 3 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si çocuk toplam 18 kişinin de yaralandığı bildirildi.

"NATO STANDARTLARINDAKİ MÜHİMMATLAR KULLANILDI"

Donetsk Haber Ajansı, Ukrayna'nın Maisky adlı pazar yerini vurduğunu aktararak, bölgeye düzenlenen saldırılarda NATO standartlarında 155 milimetre kalibrede topçu mühimmatının kullanıldığını ifade etti.

CANSIZ BEDENLERİN ÖNÜNDE KONUŞTU

Sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti hükümetinde danışman olan Yan Gagin, Rus basınına yerde yatan cansız bedenlerin önünde verdiği demeçte, pazar yerinin vurulduğunu ve saldırı sırasında birçok insanın bulunduğunu aktardı.

RUSYA'DAN TAKVİYE TALEP ETTİLER

Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Donetsk'e yönelik yoğunlaşan bombardımanlar nedeniyle Rusya'dan ek müttefik güçlerinin talep edildiğini duyurdu. Puşilin, Kiev'in tüm sınırları aştığını, Donetsk'e yapılan son saldırılarda yasaklı savaş yöntemleri kullandığını ifade etti.

YORUMLAR
500
Ukrayna, ekilebilir tarım alanlarının yüzde 25'ini kaybetti Ukrayna, ekilebilir tarım alanlarının yüzde 25'ini kaybetti İngiltere ve Portekiz başbakanları, Rusya-Ukrayna savaşını görüştü İngiltere ve Portekiz başbakanları, Rusya-Ukrayna savaşını görüştü
Kaynak: İHA

Donetsk Halk Cumhuriyeti, Ukrayna, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ukrayna, Rusya yanlısı ayrılıkçıların bulunduğu Donetsk'de bir pazar yerini vurdu: 3 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi ise yaralandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:38 Ukrayna, Rusya yanlısı ayrılıkçıların bulunduğu Donetsk'de bir pazar yerini vurdu: 3 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi ise yaralandı
21:33 ABB, Mansur Yavaş'ın Süleyman Soylu'yla yer aldığı kare hakkında konuştu: Kendisinin poz verme gibi bir gailesi, bir huyu yok
20:54 Dalgalı denize giren 7 üniversite öğrencisinden 6'sı kurtarılırken 1 kişi hayatını kaybetti
20:50 Fenerbahçe ile anılan Marcelo'nun efsane futbolcu Roberto Carlos ile görüştüğü öğrenildi
20:06 Kitabında Fatih Terim'i yerden yere vurmuştu! Andrea Pirlo, imza töreninde konu hakkında konuştu
20:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan 4. sondaj gemisinin isminin Abdülhamid Han olduğunu açıkladı
19:33 Fenerbahçe'nin kulübünün transferi Lincoln Henrique İstanbul'da!
19:21 Fatih Karagümrük'ün teknik direktörlüğe getirdiği Andrea Pirlo'yu duyurma şekli İtalya'da büyük tepki çekti
19:13 Geri sayım başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023'te günlük 10 milyon metreküp Karadeniz gazı sisteme girecek
18:38 Bakan Nebati, 650 kişilik gelir uzman yardımcısı alımı yapılacağını duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 21:52:08. #1.12#
SON DAKİKA: Ukrayna, Rusya yanlısı ayrılıkçıların bulunduğu Donetsk'de bir pazar yerini vurdu: 3 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi ise yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement