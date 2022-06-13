Ukrayna, Rusya yanlısı ayrılıkçıların bulunduğu Donetsk'de bir pazar yerini vurdu: 3 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi ise yaralandı

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 100 günü aşkın bir süredir devam ederken, Ukrayna tarafından Rus yanlısı ayrılıkçıların yer aldığı Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki pazar yerine saldırı düzenlendi.
Ukrayna'nın Donetsk kentinde bir pazar yerine topçu saldırısı düzenlediği ve saldırıda 1'i çocuk toplam 3 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si çocuk toplam 18 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Donetsk Haber Ajansı, Ukrayna'nın Maisky adlı pazar yerini vurduğunu aktararak, bölgeye düzenlenen saldırılarda NATO standartlarında 155 milimetre kalibrede topçu mühimmatının kullanıldığını ifade etti.
Sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti hükümetinde danışman olan Yan Gagin, Rus basınına yerde yatan cansız bedenlerin önünde verdiği demeçte, pazar yerinin vurulduğunu ve saldırı sırasında birçok insanın bulunduğunu aktardı.
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Donetsk'e yönelik yoğunlaşan bombardımanlar nedeniyle Rusya'dan ek müttefik güçlerinin talep edildiğini duyurdu. Puşilin, Kiev'in tüm sınırları aştığını, Donetsk'e yapılan son saldırılarda yasaklı savaş yöntemleri kullandığını ifade etti.
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