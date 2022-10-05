Putin'den gerilimi artıracak hamle! Avrupa'nın en büyük santralini Ukrayna'dan alıp Rus mülkiyetine dahil etti - Son Dakika
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Putin'den gerilimi artıracak hamle! Avrupa'nın en büyük santralini Ukrayna'dan alıp Rus mülkiyetine dahil etti

05.10.2022 18:34

Ukrayna toprağı olan Luhansk, Donetsk, Zaporijya ve Herson'u ilhak eden Putin'den savaşta gerilimi tırmandıracak bir adım daha geldi. Rus lider, bugün imzaladığı kararname ile Avrupa'nın en büyüğü olan Zaporijya Nükleer Santrali'nin Rus mülkiyetine dahil etti.

Rusya, Ukrayna'da ayrılıkçı bölgelerde yapılan referandum sonrası Luhansk, Donetsk, Zaporijya ve Herson'u ilhak etti. Putin, imzaladığı kararname ile Ukrayna toprağı olan bu 4 bölgenin Rusya'ya dahil olduğunu açıkladı.

UKRAYNA SALDIRIYA GEÇTİ

Rusya'nın bu hamlesi sonrası Ukrayna ordusu harekete geçti. Rusya'nın kontrolünde olan bölgelere yönelik saldırıya geçen Ukrayna, ilk olarak stratejik önemi olan Lyman kentini Ruslardan geri aldı. Saldırıya devam eden Ukrayna, Herson bölgesinde 4, Harkiv bölgesinde de bir yerleşim birimini Ruslardan temizledi.

PUTİN'DEN GERİLİMİ ARTIRACAK KARARNAME

Aylardır süren savaşta şiddetin dozu artarken, Putin'den gerilimi artıracak bir hamle daha geldi. Rus lider, Avrupa'nın en büyüğü olan Zaporijya Nükleer Santrali'nin Rus mülkiyetine geçirilmesine yönelik kararname imzaladı.

ABD KESENİN AĞZINI AÇTI

Öte yandan savaşın başından beri Ukrayna'ya askeri teçhizat ve maddi yardımda bulunan ABD, Ukrayna'nın saldırıta geçerek sonuç almasının ardından kesenin ağzını bir kez daha açtı. ABD'nin hiçbir zaman Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki ilhakını tanımayacağının altını çizen Biden, ABD'nin Ukrayna'ya yardımlarını her zaman sürdüreceğini belirterek, bu ülkeye yönelik 625 milyon dolarlık yeni güvenlik yardımlarını açıkladı.

YARDIM PAKETİNİN İÇERİSİNDE NELER VAR?

Söz konusu yardım paketinde HIMARS çok namlulu roketatar füzeleri, top sitemleri dahil silahlar ve askeri mühimmatlar olduğunu vurgulayan Biden, Rusya'nın ilhak çabalarına destek verenlere yönelik sert yaptırımlara her zaman hazır olduklarını kaydetti.

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SON DAKİKA: Putin'den gerilimi artıracak hamle! Avrupa'nın en büyük santralini Ukrayna'dan alıp Rus mülkiyetine dahil etti - Son Dakika
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