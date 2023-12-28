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Ukrayna, yaralı askerlerin tahliyesi için elektrik sedye kullanacak - Son Dakika
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Ukrayna, yaralı askerlerin tahliyesi için elektrik sedye kullanacak

Ukrayna Devlet Sınır Muhafızları Servisi, cepheden yaralı askerlerin tahliyesi sırasında kayıpların iki katına çıktığını belirterek, kayıpları azaltmayı öngören elektrik sedyeyi tanıttı. Yer tabanlı insansız araçlar, zorlu arazileri ve buzları aşarak yaralıları savaş alanından tahliye edebiliyor.

Ukrayna, yaralı askerlerin tahliyesi için elektrik sedye kullanacak
28.12.2023 - 09:57,
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Ukrayna Devlet Sınır Muhafızları Servisi, istatistiklere göre cepheden yaralı askerlerin tahliyesi sırasında kayıpların iki katına çıktığını belirterek, kayıpları azaltmayı öngören elektrik sedyeyi tanıttı.

Ukrayna Devlet Sınır Muhafızları Servisi'nden yapılan açıklamada, "Risksiz kurtarma artık mümkün. Cephe istatistikleri, tıbbi tahliye sırasında kayıp sayısının iki katına çıkabildiğini gösteriyor. Ancak artık yer tabanlı insansız araçlar da yaralıları savaş alanından tahliye edebiliyor. Zorlu arazileri ve buzları aşabiliyor ve 200 kilograma kadar ağırlık taşıyabiliyorlar" denildi.

Kaynak: DHA
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