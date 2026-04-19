Ukrayna'da silahlı saldırı: 6 ölü, 14 yaralı
Ukrayna'da silahlı saldırı: 6 ölü, 14 yaralı

19.04.2026 11:07  Güncelleme: 11:09
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Kiev'de düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 14 kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırgan güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, kimliği belirsiz bir kişinin başkent Kiev'de gerçekleştirdiği silahlı saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 14 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, başkent Kiev'de sivilleri hedef alan silahlı bir saldırı düzenlendiğini ve saldırganın güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Meydana gelen olayın tüm detaylarının polis ve Ukrayna Güvenlik Servisi ekiplerince incelendiğini belirten Zelenskiy, olaydaki can kayıplarına ilişkin bilgi verdi.

Saldırganın bazı sivilleri rehin aldığını aktaran Zelenskiy, rehinelerden birinin öldürüldüğünü, dördünün ise ekipler tarafından kurtarıldığını kaydetti. Sokaktaki 4 kişiyi de hedef alarak öldüren saldırganın eylemlerinde ağır yaralanan bir kadının ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini ifade eden Zelenskiy, saldırıda yaralanan ve aralarında 12 yaşında bir çocuğun bulunduğu 14 kişinin de tedavisinin sürdüğünü belirtti.

Olayın failine ilişkin istihbarat bilgilerini de paylaşan Zelenskiy, saldırganın silahla sokağa çıkmadan önce bir daireyi ateşe verdiğinin tespit edildiğini duyurdu. Rusya doğumlu olduğu ve uzun bir süre Donetsk bölgesinde ikamet ettiği saptanan failin, geçmişte de çeşitli adli suçlardan sabıkasının bulunduğunu bildiren Zelenskiy, Ukrayna makamlarının, saldırının olası motivasyonlarını ve arka planını tüm yönleriyle doğrulamak üzere çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı.

Kaynak: DHA

Trump ile Netanyahu arasında kriz Açıklamayı duyunca şoke oldu Trump ile Netanyahu arasında kriz! Açıklamayı duyunca şoke oldu
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 6’ya yükseldi Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 6'ya yükseldi
CHP’li Ataşehir Belediyesine gece yarısı operasyonu: Başkan Onursal Adıgüzel dahil 18 gözaltı CHP'li Ataşehir Belediyesine gece yarısı operasyonu: Başkan Onursal Adıgüzel dahil 18 gözaltı
Alkollü sürücüden “pes“ dedirten istek Polis otosunda koltuğu beğenmedi Alkollü sürücüden "pes" dedirten istek! Polis otosunda koltuğu beğenmedi
Trump’tan savaşı kaybettiğinin itirafı Trump'tan savaşı kaybettiğinin itirafı
Okul katliamında şok detay Alparslan Hoca gidince felaket geldi Okul katliamında şok detay! Alparslan Hoca gidince felaket geldi

10:26
Mansur Yavaş’a yeni soruşturma izni iddiası ABB’den jet açıklama geldi
Mansur Yavaş'a yeni soruşturma izni iddiası! ABB'den jet açıklama geldi
10:04
Eski vali ile ilgili korkunç iddia: Gülistan aranırken Zeinal ve ailesini 3 ay Antalya’da saklamış
Eski vali ile ilgili korkunç iddia: Gülistan aranırken Zeinal ve ailesini 3 ay Antalya'da saklamış
09:49
Bulgaristan seçimleri başladı Vatandaşlar Avcılar’da sandık başına gitti
Bulgaristan seçimleri başladı! Vatandaşlar Avcılar'da sandık başına gitti
09:13
Kim hedefleri küle çevirecek füzeyi test etti, Güney Kore ve ABD alarma geçti
Kim hedefleri küle çevirecek füzeyi test etti, Güney Kore ve ABD alarma geçti
09:08
Bunları insanlara yedireceklerdi Eve giren zabıta gözlerine inanamadı
Bunları insanlara yedireceklerdi! Eve giren zabıta gözlerine inanamadı
08:48
Adana sular altında kaldı Minibüste mahsur kalan çocuklar böyle kurtarıldı
Adana sular altında kaldı! Minibüste mahsur kalan çocuklar böyle kurtarıldı
Advertisement
