Ukraynalı gazeteci Makhov'un ölümünü bizzat Zelenski duyurdu: Rusya bunun hesabını verecek - Son Dakika
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Ukraynalı gazeteci Makhov'un ölümünü bizzat Zelenski duyurdu: Rusya bunun hesabını verecek

05.05.2022 08:49

Dün akşam yaptığı canlı yayında Ukraynalı savaş muhabiri Oleksandr Makhov'un ölümü konusunda açıklama yapan Zelenski; gazeteci hakkında " Her zaman yurtsever ve samimiydi. Ve her zaman en cesurlar arasındaydı, ilkler arasındaydı" diye konuştu. Ukraynalı gazeteci Makhov, Ruslarla savaşta cephede hayatını yitiren altıncı gazeteci oldu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rus işgalinin 71. gününde tüm dünyaya seslendi. Ukrayna lideri bir de kendileri için oldukça üzücü olan bir haberi duyurdu.

TANINMIŞ GAZETECİ ÖLDÜRÜLDÜ

Zelenski, ülkesinin tanınmış televizyon muhabirlerinden biri olan Oleksandr Makhov'un Harkiv bölgesinde Rus güçleri tarafından öldürüldüğünü açıkladı. Çatışmalarda öldürülen 36 yaşındaki Oleksandr Makhov, iki aydan fazla süren çatışmalarda ölen en az sekizinci gazeteci oldu.

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Oleksandr Makhov

"HER ZAMAN EN CESURLAR ARASINDAYDI"

Duygularını ifade eden Zelenski, sabahın erken saatlerinde yaptığı video konuşmasında, "Yurtsever ve samimi ve her zaman kibirden uzaktı. Ve o her zaman en cesurlar arasındaydı, ilk sırada olanlar arasındaydı. Rusya bunun bedelini ödeyecek." dedi.

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Son Dakika Dünya Ukraynalı gazeteci Makhov'un ölümünü bizzat Zelenski duyurdu: Rusya bunun hesabını verecek - Son Dakika


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