Ukraynalı kadından Rus askerine: Cebinize ayçiçeği koyun öldüğünüzde topraklarımızda çiçekler büyüsün - Son Dakika
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Ukraynalı kadından Rus askerine: Cebinize ayçiçeği koyun öldüğünüzde topraklarımızda çiçekler büyüsün

26.02.2022 23:19

Ukrayna'nın Kherson bölgesine bağlı Henychesk kentinde Ukraynalı bir kadının Rus askerlerine sorduğu soru dikkat çekti.

"ÖLDÜĞÜNÜZDE BU TOPRAKLARDA AYÇİÇEKLERİ BÜYÜYECEK"

Askere "Bu silahlarla bizim topraklarımızda ne işiniz var" diye soran kadın daha sonra elindeki ayçiçeklerini askere uzatarak "Bunları alın cebinize koyun, en azından öldüğünüzde Ukrayna topraklarında ayçiçekleri büyüyecek" diye konuştu.

"BUNU TARTIŞMAYALIM"

Kadının ısrarlı sorularına karşı asker "Şu anda bunu tartışmayalım, bu durumu büyütmeye gerek yok" şeklinde bir yaklaşımla yanıt verdi.

Bunu tartışmak istemediğini söyleyen askere kadının ısrarla "Ayçiçeklerinizi cebinize koyun" demesi ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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Son Dakika Dünya Ukraynalı kadından Rus askerine: Cebinize ayçiçeği koyun öldüğünüzde topraklarımızda çiçekler büyüsün - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukraynalı kadından Rus askerine: Cebinize ayçiçeği koyun öldüğünüzde topraklarımızda çiçekler büyüsün - Son Dakika
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