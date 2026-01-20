Ülkesindeki problem için Erdoğan'ı işaret etti: Onu getirmemiz lazım - Son Dakika
Ülkesindeki problem için Erdoğan'ı işaret etti: Onu getirmemiz lazım

Ülkesindeki problem için Erdoğan\'ı işaret etti: Onu getirmemiz lazım
20.01.2026 23:14
Ülkesindeki problem için Erdoğan\'ı işaret etti: Onu getirmemiz lazım
Afrika'nın Hint Okyanusu kıyılarında Tanzanya'ya bağlı özerk Zanzibarlı bir taksicinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için söyledikleri sosyal medyada gündem oldu. Zanzibar'daki bozuk yollar hakkında konuşurken taksici ''Recep Tayyip Erdoğan'ı getirmemiz lazım. O belediyecilikten anlıyor'' ifadelerini kullandı.

Afrika'da Zanzibar isimli özerk bölgede bir taksi şoförü bozuk yolları işaret ederek " Recep Tayyip Erdoğan'ı getirmemiz lazım. O belediyecilikten anlıyor" ifadelerini kullandı.

Tanzanya'ya bağlı özerk ada Zanzibar'da çekilen bir video, kısa sürece sosyal medyada gündem oldu. Bozuk yollarda ilerlemeye çalışan Zanzibarlı bir taksi şoförü, dert yandığı ulaşım altyapısı için Türkiye örneğini verdi.

"RECEP TAYYİP ERDOĞAN'I GETİRMEMİZ LAZIM"

Seyir halindeyken yoldaki çukurlardan ve bakımsızlıktan şikayet eden şoför, çözüm önerisi sorulduğunda doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismini zikretti.

Taksici, şu ifadeleri kullandı: "Buraya Recep Tayyip Erdoğan'ı getirmemiz lazım.O belediyecilikten anlıyor."

