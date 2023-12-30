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Uluslararası Adalet Divanı, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı 'soykırım' davasını teyit etti - Son Dakika
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Uluslararası Adalet Divanı, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı 'soykırım' davasını teyit etti

Uluslararası Adalet Divanı, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı 'soykırım' davasını teyit etti ve geçici tedbirler alınmasını talep etti. İsrail ise başvuruyu kınayarak 'iftira' olarak nitelendirdi.

Uluslararası Adalet Divanı, Güney Afrika\'nın İsrail\'e karşı açtığı \'soykırım\' davasını teyit etti
30.12.2023 - 12:42,
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Birleşmiş Milletler'in yargı organı Uluslararası Adalet Divanı (ICJ), Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı 'soykırım' davasını teyit etti. Güney Afrika başvurusunda ayrıca İsrail'e karşı geçici tedbirler alınmasını talep etti.

Hollanda'nın Lahey ketinde bulunan Uluslararası Adalet Divanı, dün Güney Afrika'nın 84 sayfalık "İsrail'in Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiği iddiasıyla" dava açma başvurusunu teyit etti. Güney Afrika, başvurusunda ayrıca ICJ'den "Filistin halkının Soykırım Sözleşmesi kapsamındaki haklarına daha fazla, ciddi ve telafisi mümkün olmayan zarar gelmesini önlemek" ve "İsrail'in Soykırım Sözleşmesi kapsamındaki soykırım yapmama, soykırımı önleme ve cezalandırma yükümlülüklerine uymasını sağlamak" amacıyla geçici tedbirler almasını talep etti.

'GÜNEY AFRİKA, ANTLAŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ALTINDADIR'

Güney Afrika Devlet Başkanlığı'ndan dün başvuruya dair yapılan açıklamada "Güney Afrika, İsrailliler de dahil olmak üzere tüm sivillere yönelik şiddet ve saldırıları kınadığını defalarca ifade etmiştir.  Dahası, Güney Afrika sürekli olarak acil ve kalıcı bir ateşkes ve Filistin'in devam eden saldırgan işgalinden kaynaklanan şiddete son verecek görüşmelerin yeniden başlatılması yönünde çağrıda bulundu.

Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesine Taraf bir Devlet olarak Güney Afrika, soykırımın meydana gelmesini önlemeye yönelik bir antlaşma yükümlülüğü altındadır" denildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haiat, başvuruyu kınayarak "iftira" olarak nitelendirdi. Haiat açıklamasında ayrıca "Uluslararası Adalet Divanı'nı ve uluslararası toplumu Güney Afrika'nın asılsız iddialarını tamamen reddetmeye çağırıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Dünya Uluslararası Adalet Divanı, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı 'soykırım' davasını teyit etti - Son Dakika


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