 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Uluslararası Baskıyla İsrail'e Gazze Şeridi'ne Kara Harekatı İçin Erteleme Çağrısı - Son Dakika

Uluslararası Baskıyla İsrail'e Gazze Şeridi'ne Kara Harekatı İçin Erteleme Çağrısı

Son Güncelleme: 20.10.2023 22:55

İsrail'e uluslararası baskı yapılarak Gazze Şeridi'ne yönelik kara harekatının ertelenmesi isteniyor. Filistinli grupların elindeki esirlerin serbest bırakılması müzakereleri sonlanana kadar bu baskı devam edecek.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'ne kara harekatını ertelemesi için İsrail'e uluslararası baskı yapıldığı bildirildi.

İsrail merkezli Kanal 12 televizyonunda konuya dair bir haber yayımlandı.

Habere göre Filistinli grupların elindeki esirlerin serbest bırakılması amacıyla yürütülen müzakereler sonlanana kadar Gazze'ye yönelik kara harekatını ertelemesi yönünde İsrail'e uluslararası baskı yapılıyor.

Baskıyı yapan taraflara ilişkin ise ayrıntılı bilgi verilmedi.

İsrailli yetkililer, hemen her gün Tel Aviv'in Gazze Şeridi'ne kara harekatı yapmayı planladığı yönünde açıklamalar yapıyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant dün, Gazze sınırı yakınlarında bulunan askerlerle bir araya gelerek, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik kara operasyonunun "yakın" olduğu mesajını vermişti.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Uluslararası Baskıyla İsrail'e Gazze Şeridi'ne Kara Harekatı İçin Erteleme Çağrısı - Son Dakika


Son Dakika
22:02 Bakan Fidan: Filistin meselesinde Batı'nın hem kendine hem dünyaya söylediği bir yalan var
22:01 İsrail, Gazze'deki Kudüs Hastanesi'nin boşaltılmasını istedi! 12 binden fazla sivil ölümle burun buruna
21:44 Yeri ve zamanı belli oldu! Süper Kupa, 30 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanacak
21:00 Filistin için saygı duruşu yapmak istemeyen 2 Süper Lig yıldızı maça çıkmama kararı aldı
20:26 2022 Dünya Kupası'nı kazanan yıldız futbolcu, 2 yıl men cezası aldı
20:07 İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlendiği saldırıda hamile kadın ve bebeği can verdi!
20:07 TFF Tahkim Kurulu, Ali Koç'un cezasında indirime gitti
20:05 Kassam Tugayları, iki ABD'li rehineyi serbest bıraktı
19:45 Canlı yayında cinayeti itiraf etmişti, mahkemede ifade değiştirdi
19:40 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2023 23:05:50. #1.11#
SON DAKİKA: Uluslararası Baskıyla İsrail'e Gazze Şeridi'ne Kara Harekatı İçin Erteleme Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement