Umman\'da Petrol Tankeri Saldırıya Uğradı

UMMAN'ın Hasab Limanı açıklarında, Palau bayraklı bir petrol tankerinin saldırıya uğradığı bildirildi.

Umman Deniz Güvenliği Merkezi, sanal medya medya hesabından yaptığı açıklamada, Musandam kentinin Hasab Limanı yakınlarında, Palau bayraklı bir petrol tankerinin saldırıya uğradığını duyurdu. Açıklamada, gemideki 20 mürettebattan tamamının tahliye edildiği ve 4 kişinin yaralandığı belirtildi. Mürettebattan 15 kişinin Hindistan, 5 kişinin ise İran vatandaşı olduğu kaydedildi.