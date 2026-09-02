UNEP raporu: Küresel sıcaklık artışı 1,5 derece eşiğini birkaç yıl içinde aşacak, 2100'de 2,6 dereceye ulaşabilir - Son Dakika
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UNEP raporu: Küresel sıcaklık artışı 1,5 derece eşiğini birkaç yıl içinde aşacak, 2100'de 2,6 dereceye ulaşabilir

UNEP raporu: Küresel sıcaklık artışı 1,5 derece eşiğini birkaç yıl içinde aşacak, 2100\'de 2,6 dereceye ulaşabilir
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Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), küresel sıcaklık artışının kritik eşik olan 1,5 dereceyi birkaç yıl içinde aşmasının beklendiğini bildirdi. UNEP'in yayımladığı raporda, sıcaklık artışının bu eşiği aşmasının 'son derece muhtemel' olduğu ve mevcut politikaların sürdürülmesi halinde 2100 yılına kadar sıcaklık artışının ortalama 2,6 dereceye ulaşacağı öngörüldü.

(ANKARA) - Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), küresel sıcaklık artışının kritik eşik olan 1,5 dereceyi birkaç yıl içinde aşmasının beklendiğini bildirdi. UNEP, sıcaklık artışının 1,5 derecenin üzerine çıkmasının aşırı hava olaylarını artıracağı ve ekosistemler, buzullar ile alçak kıyı kentleri üzerindeki baskıyı yoğunlaştıracağı uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın (UNEP) yayımladığı raporda, kürsele sıcaklık artışının 1,5 derecenin altında tutulmasının "mümkün ancak son derece belirsiz" olduğu kaydedildi. Bunun için emisyonların hızla azaltılması ve atmosferde halihazırda bulunan karbondioksitin uzaklaştırılmasına yönelik müdahalelerin hayata geçirilmesi gerektiği kaydedildi.

Paris Anlaşması'ndaki 1,5 derece hedefi aşılacak

2015'te imzalanan Paris Anlaşması kapsamında ülkeler, aşırı hava olaylarının etkilerini sınırlandırmak amacıyla küresel sıcaklık artışını sanayi öncesi döneme kıyasla 1,5 derece ile sınırlandırmayı taahhüt etmişti. UNEP, sıcaklık artışının bu eşiği aşmasının artık "son derece muhtemel" olduğunu belirterek ülkelerin bundan sonraki süreçte sıcaklıkların 1,5 derecenin üzerinde ne kadar süre kalacağını sınırlandırmaya odaklanması gerektiğini bildirdi.

Raporda, "Her bir gecikme yılı ve 1,5 derecenin üzerindeki her sıcaklık artışı riskleri artırıyor ve toparlanmayı zorlaştırıyor. Sıcaklıklar daha sonra düşse bile geri döndürülemez kayıplar yaşanabilir" ifadelerine yer verildi.

Mevcut politikalar 2100'de 2,6 derecelik artışa işaret ediyor

UNEP'in değerlendirmesine göre, mevcut ulusal taahhütlerin tamamının uygulanması halinde dahi küresel sıcaklık artışının 1,8 derecede zirve yapması bekleniyor. Ancak raporda, sıcaklık artışının bu seviyenin çok üzerine çıkmasının daha olası olduğu belirtildi. Mevcut politikaların sürdürülmesi halinde ise 2100 yılına kadar küresel sıcaklık artışının ortalama 2,6 dereceye ulaşacağı öngörülüyor.

UNEP, yükselen sıcaklıkların kontrol altına alınması için atmosferdeki karbondioksitin uzaklaştırılmasına yönelik yöntemlerin kritik öneme sahip olduğunu bildirdi. Yeni ormanların oluşturulması gibi karbon giderme yöntemlerinin gerekli olduğu kaydedilirken, bu uygulamaların mevcut emisyonlarda yapılacak kapsamlı ve hızlı azaltımların yerini tutamayacağı vurgulandı.

Kaynak: ANKA

Birleşmiş Milletler, Uluslararası, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya UNEP raporu: Küresel sıcaklık artışı 1,5 derece eşiğini birkaç yıl içinde aşacak, 2100'de 2,6 dereceye ulaşabilir - Son Dakika

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