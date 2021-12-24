Ünlü fast-food zincirinde skandal olay!

Türkiye'de de şubeleri bulunan dünyaca ünlü fast-food zincirinin İngiltere'nin başkenti Londra'daki bir şubesinde skandal bir olay yaşandı.

TAVUK KAFASI ÇIKTI

Restorandan evine sipariş veren bir kadın, evine gelen paketi açtığında hayatının şokunu yaşadı. Medyada yer alan haberlere göre Gabrielle adlı kadının paketinden pişmiş bir tavuk kafası çıktı.

"BENİ YEMEĞİMDEN SOĞUTTU"

Sosyal medya platformlarından birine mesaj bırakan Gabriella, "Kanat menümde bir tavuk kafası buldum. Beni yemeğimden soğuttu" ifadelerini kullandı. Bir kullanıcı "En azından gerçek olduğunu biliyorsun" yorumunu yaparken, bir başkası ise "Gerçekten zamanda iki dakika geri gitmek isterdim" yazdı.

"KONTROLLERDEN KAÇMIŞ"

Söz konusu şirketin Twitter hesabından yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı: "Durum karşısında şaşkınlık yaşadık. Basitçe söylemek gerekirse, biz gerçek tavuk sunuyoruz -ve bundan ötürü gurur duyuyoruz, ancak bu açıkça, tedarikçilerimiz, ortaklarımız ve her şeyi restoranlarımızda taze hazırlayan ekiplerimizle birlikte yürüttüğümüz sıkı süreçler ve kontrollerden kaçmış."