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Ünlü kahin Baba Vanga'nın Rusya kehaneti: Dünyayı Vladimir yönetecek, dünyanın lordu olacak! - Son Dakika

Ünlü kahin Baba Vanga'nın Rusya kehaneti: Dünyayı Vladimir yönetecek, dünyanın lordu olacak!

22.02.2022 12:52
Ünlü kahin Baba Vanga'nın Rusya kehaneti: Dünyayı Vladimir yönetecek, dünyanın lordu olacak!

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Vanga, Rusya'nın dünyanın lider ülkesi olacağını söyledi. Baba Vanga'nın 1979'da yazar Valentin Sidorov'a "Herkes etkilenecek ama buz gibi tek bir kişiye kimse dokunamayacak. Vladimir'in şöhreti, Rusya'nın şöhretidir" dediği ortaya çıktı.

Baba Vanga'nın 1979'da yaptığı bir kehanet herkesi şaşkına çevirdi.

Vanga, 1979'da Rus yazar Valentin Sidorov ile buluştu Vanga'nın Rus yazar Valentin Sidorov'la buluşmasında Vanga'nın 'Rusya'yı kimse durduramayacak, dünyanın tek süper gücü ve efendisi Rusya olacak' dediği iddia edildi.

Vanga, 'Her şey buz gibi çözülecek geriye sadece el değmemiş olarak Vladimir'in ihtişamı, Rusya'nın ihtişamı kalacak' derken burada kastettiği kişinin Vladimir Putin olduğu iddia ediliyor.

Baba Vanga'nın, "Birçok kurban verilecek. Kimse Rusya'yı durduramayacak. Herkes ondan uzaklaşacak ve yolundan çekilecek. Fakat aynı zamanda Dünya'nın lordu olacak" dediğini aktaran İngiliz basını, Putin'in Dünya liderliğine oynayacağını iddia etti.

"VLADİMİR'İN ŞANI KALACAK"

İngiliz basını başta olmak üzere birçok medya kuruluşunda 2018 yılında Baba Vanga'nın kehanetleri ortaya çıkmış ve ünlü kahinin 1979'da Rusya'nın güçleneceğini söylediği iddiası gündem olmuştu.

Medyada yer alan haberlerde Baba Vanga, "Her şey eriyip gidecek, sadece Vladimir'in şanı, Rusya'nın şanı kalacak. Rusya sadece ayakta kalmayacak, Dünya'yı da domine edecek" demişti.

İngiliz tabloid gazetesi The Sun'da yer alan haberde, Baba Vanga'nın bu açıklamayı yazar Valentin Sidorov'a yaptığı da kaydedildi. Baba Vanga, Rusya ve Vladimir ile ilgili öngörüsünü yaptığında Putin henüz 27 yaşında bir gençti.

ÖNCEKİ KEHANETLERİ

Baba Vanga daha önce Rus denizaltı Kursk'un batacağını, Avrupa'nın dağılacağını ve 11 Eylül saldırılarını tahmin etmişti. 2016'da Avrupa'nın dağılacağını iddia eden Baba Vanga'nın kehaneti doğru çıkmış ve 2016'da İngiltere, Brexit'le çıkış yolunun ilk adımını atmıştı. 11 Eylül saldırılarının gerçekleşeceğini de, "Korkunç, korkunç. Amerika demir kuşların saldırısına uğrayacak" diyerek aktarmıştı.

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Son Dakika Dünya Ünlü kahin Baba Vanga'nın Rusya kehaneti: Dünyayı Vladimir yönetecek, dünyanın lordu olacak! - Son Dakika Dünya


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