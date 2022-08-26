Ünlü aktivist Tash Peterson deri ürünler satan markayı soyunarak protesto etti - Son Dakika
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Ünlü aktivist Tash Peterson deri ürünler satan markayı soyunarak protesto etti

26.08.2022 16:21

Hayvan haklarına yönelik paylaşımları ve vegan beslenmeyi teşvik etmek için yaptığı protestolarla adından söz ettirmeyi başaran aktivist Tash Peterson'ın hedefinde bu kez dünyaca ünlü bir deri markası vardı. Peterson, elindeki kana benzeyen sıvıyı mağazanın zeminine dökerken protestosu turistleri ve alışveriş yapanları korkuttu ve sonunda dükkandan ayrılması istendi.

Ünlü vegan aktivist Tash Peterson, hayvan derileri ile ürünler satan ünlü markayı çıplak şekilde yerlere sıvı boya dökerek protesto etmesinin yıl dönümünü kutladı.

MAĞAZAYI KANA BENZER KIRMIZI SIVIYA BULADI

Tash Peterson'ın mağaza içinde iç çamaşırlarıyla dolaştığında görenler bir hayli şaşırdı. Ünlü vegan aktivist, afallamış dinleyicilerine seslenirken çıplak vücuduna sürdüğü kana benzer kırmızı boyayla mağazayı boyadı.

Ünlü vegan aktivist Tash Peterson, ünlü markayı protesto edip soyundu

HAYVANLARI ÖLDÜRÜYORLAR

Ünlü vegan, ünlü markaya şu sözlerle tepki gösterdi: "Bu marka inekleri, koyunları, keçileri, timsahları, yılanları, tilkileri, vizonları, ördekleri ve kazları öldürüyor. Yavru kuzuları öldürüyorlar ve derilerini deri ceketlere dönüştürüyorlar" diye bağırdı.

Ünlü vegan aktivist Tash Peterson, ünlü markayı protesto edip soyundu

"HAYVAN İSTİSMARCISISINIZ"

Peterson, sözlerine şu şekilde devam etti; "Markanın ellerinde kan var ve vegan değilseniz sizin de öyle. Kürk, deri, yün, kaz tüyü, pul ve ipek endüstrileri hayvanları istismar ediyor, işkence ediyor ve öldürüyorlar. Giyim modası adına son nefeslerine kadar yaşam mücadelesi veriyorlar. Buna katkıda bulunmamıza gerek yok. Vegan değilseniz, hayvan istismarcısısınız" dedi

GÖREVLİLER MÜDAHALE ETTİ

Öte yandan güvenlik görevlileri Bayan Peterson'a yaklaştı ve ondan mağazayı terk etmesini istedi.

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