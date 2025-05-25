UNWRA\'dan Gazze\'ye Yardım Çağrısı

UNWRA, Gazze'deki durumun daha da kötüleşmesini önlemenin tek yolunun, bölgeye etkin ve sürekli şekilde yardımların girmesi olduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNWRA), yazılı bir açıklamada bulundu. Gazze'deki felaketin daha da kötüleşmesini önlemenin tek yolunun bölgeye etkin ve sürekli şekilde yardımların girmesinden geçtiği kaydedilen açıklamada, Gazze'ye BM kontrolünde günlük 500 ila 600 tır kamyonun girmesi gerektiği belirtildi.