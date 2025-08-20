Uribe\'nin Ev Hapsi Cezası Kaldırıldı

KOLOMBİYA'da mahkeme, eski Cumhurbaşkanı Alvaro Uribe'ye verilen ev hapsi cezasını, temyiz başvurusu sonuçlanana kadar kaldırdığını duyurdu.

Kolombiya'da eski Cumhurbaşkanı Alvaro Uribe'nin, 'yargıyı yanıltmaya teşebbüs etmek' ve 'tanıklara rüşvet teklif ederek ifadelerini değiştirmeye çalışmak' suçlarından çarptırıldığı ev hapsi cezasının, temyiz başvurusu sonuçlanana kadar kaldırılmasına karar verildi.

Uribe'nin avukatları, mahkemenin kararının ardından müvekkillerinin serbest bırakılmasını talep etti.