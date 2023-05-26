Uyuşturucu madde etkisi altındaki sürücüden otobanda akılalmaz hareketler

İngiltere'de Londra'dan Edinburgh'a uyuşturucu etkisi altında kullandığı aracıyla giden 29 yaşındaki Thomas Garfitt, kırmızı ışıkta geçmesi üzerine polislerin radarına takıldı. Polislerin takip etmeye başladığı adam, otobanda panikleyerek ters yöne girdi.

4 YIL 10 AY ARAÇ KULLANMAYACAK

Ters yönde saatte yaklaşık 200 kilometre hızla giden Garfitt, bir anda el freni çekerek U dönüşü yaptı. Filmleri aratmayan ve 27 dakika süren kovalamacanın sonunda polisler, 29 yaşındaki adamı yakaladı.

Thomas Garfitt, çıkarıldığı mahkemede yöneltilen 3 farklı suçlamadan toplam 20 ay hapis cezası alırken; ehliyetine de 4 yıl 10 ay süreyle el konuldu.