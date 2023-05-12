Uzayda yemek keyfi, ciddi rakamlarla satışa sunuldu

Uzayda yemek yeme imkanı sağlayacak şirket, Michelin yıldızı aşçıların yaptığı yemeklerin servis edileceğini duyurdu. Zephalto şirketi, yeryüzünden 25 kilometre yükseliğe çıkacak ve dünyayı 'tabak gibi' görme imkanı sağlayacak olan balon 'Celeste'de yalnızca atmosfer olarak değil, en üst düzey yeme-içme deneyiminin de yaşanacağını aktardı.

25 KİLOMETRE YÜKSEKLİKTE 90 DAKİKA

CNN Travel'a konuşan şirket yetkilisi Farret d'Asties, kapsül balon 'Celeste'nin 25 kilometre yüksekliğe çıkacağını ve yolculuğun 90 dakika civarında süreceğini aktardı.

Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı'ndan onay aldıklarını ileten yetkili, 2024 başında uçuşların gerçekleşmesini beklediklerini dile getirdi.

2025'E KADAR REZERVASYON YOK

Bir uçuşta 6 yolcunun seyahat edebileceğini ileten şirket yetkilisi, fiyatı 120 bin Euro olan rezervasyonların 2025 ortalarına kadar tükendiğini söyledi.