Vance ve Şerif\'ten İslamabad\'da Görüşme

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile başkent İslamabad'da görüştü.

Pakistan Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Başbakan Şahbaz Şerif ile ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in görüşmesine, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı İshak Dar ile İçişleri Bakanı Muhsin Muhsin Nakvi'nin katıldığı bildirildi. Açıklamaya göre Vance'e, ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Jared Kushner eşlik etti. Açıklamada, "Her iki heyetin de yapıcı bir şekilde görüşmeye olan bağlılığını takdir eden Başbakan, bu görüşmelerin bölgede kalıcı barışa doğru bir kilometre taşı olmasını umduğunu belirtti" denildi.