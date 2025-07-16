Vancouver Havalimanı\'nda Uçak Kaçırma Olayı

KANADA'nın Vancouver kentindeki uluslararası havalimanında özel bir uçağın kaçırılması nedeniyle hava sahası geçici olarak kapatıldı.

Kanada'da polis, Vancouver kentindeki uluslararası havalimanında özel bir uçağın kaçırılması nedeniyle hava sahasının geçici olarak kapatıldığını duyurdu. Açıklamada, küçük bir yolcu uçağının Vancouver Uluslararası Havalimanı'na indiği ve uçaktaki bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Havalimanı yetkilileri ise olay nedeniyle uçak iniş ve kalkışlarının 39 dakika boyunca durdurulduğunu belirtti.